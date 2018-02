Aparten un monitor d'un col·legi de Barcelona per "tractes inadequats" a un menor

Una família denuncia tractes inadequats en un col·legi de Sarrià





El Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona ha apartat a un monitor de menjador i pati, d'una empresa externa, per presumptes "tractes inadequats de caràcter sexual" a un dels alumnes del centre, han explicat fonts de la institució.





Es tracta d'un col·legi situat al barri barceloní de Sarrià i és un centre concertat i religiós del moviment eclesial Regnum Christi -de la qual forma part la congregació dels Legionaris de Crist.





Segons recull una circular del centre enviada als pares, el col·legi va ser informat el passat dissabte per una família que un dels seus fills menors d'edat "hauria rebut tractes inadequats" per part d'una persona ocupada per una empresa externa que presta els serveis de monitors per a menjador i pati al centre des de 2011.





A la carta als pares, que signa el director, explica que la família ha presentat una denúncia contra l'empleat davant els Mossos d'Esquadra, i que va ser posat a disposició judicial dilluns, moment en què va deixar de prestar servei en el centre educatiu.





La circular concreta que l'empleat comptava amb el "preceptiu certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual", que certifica que no té antecedents penals per aquest tipus de delictes.





El col·legi va ser informat de la situació dimarts i, després de les investigacions policials, la persona va ser posada en llibertat: "Avui dijous 8 de febrer hem sabut que va ser posada en llibertat provisional sense fiança mentre es tramita la instrucció de la causa".





Expliquen als pares que el col·legi ha mantingut "comunicació constant" amb la família per proporcionar-li el suport necessari i han col·laborat amb les autoritats per aclarir els fets, cosa que asseguren que continuaran fent.





"El nostre compromís per eradicar els riscos de comportaments intolerables és absolut i per això s'han pres amb determinació les mesures necessàries", explica el director, que es mostra convençut que, procedir amb fermesa, seguir amb exigència seu Protocol d'Ambients Assegurances i una comunicació clara, són necessaris per a la màxima protecció dels menors.





El centre reitera el seu "compromís total" per oferir l'entorn segur als alumnes i la comunitat educativa mereixen, per créixer desenvolupar-se adequadament.