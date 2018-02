El Barça es fica a la final de Copa i ja somia amb el triplet

Coutinho marca el seu primer gol amb el Barça i aconsegueix el seu cinquè passi consecutiu a la final de la Copa del Rei / FOTO: Laliga





El FC Barcelona va guanyar aquest dijous al València CF a Mestalla (0-2) i ha aconseguit el pas a la final de la Copa del Rei, la seva cinquena de forma consecutiva, on s'enfrontarà al Sevilla FC, en una nit en què els valencianistes van tenir a la seva mà igualar l'eliminatòria abans que el Barça, en un gran partit, els acabés passant per sobre.





Va tenir el control del xoc un Barça que, tot i concedir accions al València i veure obligat Jasper Cillessen a aclarir pilotes que eren gol amb molt de mèrit, va anar de menys a més i no va passar les dificultats que va passar a Mestalla en el partit d'Laliga Santander (1-1) gràcies, sobretot, als gols de Philippe Coutinho, que es va estrenar com a golejador, i Ivan Rakitic.





La segona part va ser clarament blaugrana una vegada que Ernesto Valverde va donar entrada a Coutinho en substitució d'un inoperant André Gomes, sense sort davant la seva anterior afició. Però el brasiler, escorat a la dreta però amb llibertat de moviments, es va associar bé amb els seus veïns Leo Messi i Luis Suárez i va sumar la seva màgia a la d'Andrés Iniesta. I ells, i un alliberat de marca Rakitic, van portar el Barça a la seva cinquena final seguida de Copa.





El 1-0 de l'anada al Camp Nou deixava aquesta semifinal oberta, però el gol de Coutinho la va tancar. A partir del gol que va obrir el marcador el València es va enfonsar anímicament, va semblar deixar de lluitar per alguns minuts i la reacció va ser tardana i sense pes. Això sí, Cillessen va treure una mà salvadora a xut a boca de canó de Gayà a l'àrea petita, al més pur estil dels porters de balomano, que va poder posar el 1-1 i obrir una mica la lluita pel bitllet a la final.





Però abans d'aquest 0-1 i del domini total del Barça, amb accions clares per haver-se anat fins i tot amb un marcador més favorable, el València va tenir la remuntada en el seu poder. Ho va fer Rodrigo, amb un cop de cap al travesser o amb un xut potent que Cillessen només va poder aclarir, amb dificultats. Leo Messi, això sí, va estar hiperactiu i va donar avisos del que estava per arribar a la segona part.





Luis Suárez no va marcar, però va donar els dos gols i va ser clau, a més de saber mossegar-se la llengua igual que Jordi Alba per, advertits com estaven, no veure groga i poder jugar la final. L'uruguaià va marxar de Garay amb gestos i autopassada en la jugada del primer gol abans de posar una bona pilota a Philippe Coutinho, que acabat d'entrar al camp es va tirar a terra per rematar amb la dreta i posar el Barça més a prop de la final .





Dues bones accions per a Leo Messi, d'una banda, i per al lusità Gonçalo Guedes per l'altre bàndol, van donar pas al 0-2 que va acabar amb qualsevol indici d'esperança per als 'che', que van silenciar mica en mica Mestalla. Rakitic, després de fallar prèviament una doble acció clara, va marcar el gol definitiu assistit pel '9'. El Barça, molt seriós i sense encojarse davant les envestides del València, va ser un martell piló en els últims metres.





Aquest partit, el d'aconseguir el pas a la final de la Copa del Rei 2017-18, el recordarà per sempre Yerry Mina com el del seu debut amb el FC Barcelona. El central colombià va saltar al terreny de joc en el minut 83, ja amb el partit decidit, en substitució d'un Gerard Piqué que va donar l'ensurt en queixar-se de la malmesa genoll que, en principi, va fer presagiar que no podria ni jugar aquest partit.





Valverde: "No m'agrada parlar de triplets"





L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha assegurat que està molt content per poder disputar una primera final com a tècnic blaugrana, en què espera no viure la mateixa sort que en la seva única final copera com a tècnic, que va perdre amb l'Athletic davant la seva actual equip.





"Em fa molta il·lusió, com a qualsevol entrador, poder tenir l'oportunitat de jugar una final amb el seu equip i poder guanyar un títol. Sabent l'exigència que té el Barça de guanyar sempre. Estic molt content, sé que el Barça suma moltes finals però és la meva segona final com a entrenador i intentaré tenir més sort que en l'anterior ", va comentar en roda de premsa.





Sobre la possibilitat del somiat triplet, que molts aficionats blaugrana veuen viable, Valverde va cridar a la prudència, "no m'agrada parlar de triplets o doblets fins que es produeixen. De moment tenim una final de Copa i la nostra obligació és centrar-nos en Laliga i en la 'Champions', en aquesta eliminatòria tan difícil que tenim ", ha conclòs.





Marcelino: "No estem a la seva altura"





L'entrenador del València CF, Marcelino García Toral, ha assenyalat que el seu equip ha fet una semifinal de la Copa del Rei "més que digna" i ha afegit que, tot i la ratxa de derrotes seguides, no s'ha de dubtar de l'equip.





"Crec que hem fet una eliminatòria més que digna, en el primer temps vam merèixer igualar-la però no ho vam fer. A la segona part el gol va decantar l'eliminatòria del seu costat", ha manifestat en roda de premsa.





Ha afegit que és difícil treure-li la pilota al Barça però que van aconseguir competir a un nivell "molt alt" contra els blaugranes. "És cert també que no estem a la seva altura, hem de seguir treballant i creixent per estar una mica més a prop", va comentar en referència al Barça.