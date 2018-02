Jordi Cuixart culpa premsa d'Òmnium del tweet demanant aturar la Guàrdia Civil

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va assegurar davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que l'autor del tweet en el qual es demanava a la gent que frenés a la Guàrdia Civil és un treballador de l'equip de Comunicació d'Òmnium. Davant les preguntes que li va formular el fiscal en la seva declaració del passat 11 de gener, Cuixart diu que aquesta crida era "una barbaritat" i al·lega que el director general el va frenar i que "només" s'havia enviat a 9.000 persones de la base de dades.





El citat tweet va ser enviat per 'Crida per a la Democràcia' --creada per Òmnium per fer pública tota informació sobre el referèndum, segons va confessar al jutge el propi Cuixart-- i en ell es deia: "Concentracions al matí per frenar la Guàrdia Civil a Economia, Exteriors, Família, Governació i Indra ".





Segons va explicar Jordi Ciuxart al jutjat, "hi ha un informe pericial en què es demostra que va ser fet per una persona de l'equip de comunicació d'Òmnium però es va tallar el va enviar quan el va detectar el director general, que es va adonar que era una barbaritat, un perquè demanava frenar la Guàrdia Civil i dos, per la informació que recopilava dels altres centres on no hi era Òmnium ".





NOMÉS A 9.000 PERSONA S





En la seva defensa, va al·legar davant les preguntes del fiscal que "no es va arribar a enviar ni a 9.000 persones de la base de dades d'Òmnium". El que sí assumeix Cuixart és la concentració davant la seu d'Economia, on es van reunir, segons les seves paraules 20.000 persones, desbordant les previsions de l'organització, va precisar davant el jutge.





No obstant això, tracta de deixar clar que no només la va convocar l'organització que ell presideix, sinó "moltes més entitats". I precisa que la concentració de la Via Laietana davant la Conselleria de Família va ser cosa de Comissions Obreres.





DIU AL JUTGE QUE EL REGISTRE JUDICIAL ERA UN ATAC A LA DEMOCRÀCIA

En qualsevol cas, justifica la concentració davant el Departament d'Economia al·legant que el registre de la Comissió Judicial era un "atac a la democràcia perquè s'estava fent una actuació jurídica davant d'un conflicte polític".

El president d'Òmnium, tot i haver dit a l'inici de l'interrogatori que assumia els tuits que enviava el 'community manager' de l'organització, després tracta de desentendre d'alguns d'ells i argumenta fins i tot que no se sent "identificat".





Així, davant un altre dels tuits que va llançar Ominum durant la 'Operació Anubis' --els dies 19 i 20 de setembre--, en el qual s'assegurava que "l'Estat assalta les institucions pròpies i arribarà fins on li deixem", Cuixart assenyala que "el contingut és desafortunat" en la seva segona part.





Sobre un altre 'tweet' d' 'Crida per a la Democràcia' que diu "estan registrant el Departament d'Economia. No permetem aquest atac", es desmarca assegurant que aquest missatge no és seu. Però tracta d'interpretar-dient que amb ell no es va fer una crida a la gent perquè actués de forma violenta o que es revoltés i nega també que pretenguessin impedir l'actuació policial.





Segons la seva versió, Òmnium va fer tot el possible perquè la Comitiva Judicial pogués sortir quan volgués i recorda que, per això, van fer un cordó de seguretat. Fins i tot relata que es "va encarar" amb alguns dels manifestants per dir-los que la "comitiva judicial ha de sortir i sortirà quan vulgui".





El fiscal li insisteix i li diu que el que està dient en el missatge és que el registre és un atac i que no ho van a permetre. Però Cuixart torna a interpretar el tuit assegurant que el que ells van considerar aquest dia és que s'estava produint "un atac a la democràcia". "A les proves em remeto que facilitem al màxim que la comitiva judicial pogués sortir", va exclamar.





Quant als cotxes de la Guàrdia Civil que van resultar danyats davant la Conselleria d'Economia, Cuixart assegura que ell va veure dos cotxes i afirma que quan va arribar a les 8:30 al lloc "la premsa estava pujada als cotxes" i els van dir que baixessin d'allà.





Creia que el 1-O ANAVA A SER COM EL 9-N





Durant la seva declaració, el president d'Òmnium admet que coneixia que el Tribunal Constitucional havia suspès la Llei per celebrar el referèndum de l'1 d'octubre. Però al·lega que si haguessin fet alguna actuació que no estigués d'acord amb la Llei els haurien "interpel·lat" per dir-los que no es podia fer això.





S'escuda a més en la creença que l'1-O anava a ser com la consulta que van fer els independentistes el 9-N amb "alguna variació". Però el fiscal li recorda que la consulta, per la qual ha estat condemnat Artur Mas entre d'altres, també era il·legal ".





Però ell insisteix en la seva interpretació i assenyala que en aquella consulta "no hi va haver violència" i afegeix que si hagués "imaginat" que anaven a haver "les imatges de violència per part de les Forces de Seguretat de l'Estat" li haurien dit a la gent que "no participés" en l'1-O.