Les negociacions del Brexit a les fronteres, Gibraltar i la política espanyola i britànica sobre la sobirania

Fins ara, Gibraltar ha aconseguit mantenir una agenda i identitat política distintiva, alhora que forma part d'un procés d'integració política i econòmica planejat i intencional en el continent: la Unió Europea. Això potser podria ser un objectiu desafiant, tenint en compte la geopolítica de l'estret i considerant el resultat del referèndum de juny de 2016, on els gibraltarenys van votar en gran majoria per romandre a la UE (96%). Les relacions futures de Gibraltar amb la Unió Europea (i, en conseqüència, Espanya) s'han convertit en part d'un complex procés de negociació, on les polítiques frontereres tindran un impacte directe en la "Roca" diàriament.





Això, per descomptat, no és l'únic cas de política fronterera en aquest referèndum. Les negociacions d'una frontera entre la República d'Irlanda i Irlanda del Nord tindran un impacte directe en la solució suggerida per a la frontera entre Gibraltar i Espanya. El pes de Gibraltar dins de l'equip de negociació britànic és difícil d'analitzar, a causa de la manca d'informació clara; però, en el cas de la Unió Europea, les posicions són clares. De la mateixa manera que la República d'Irlanda té un pes significatiu en les negociacions de la seva frontera amb Irlanda del Nord, Espanya podria tenir alguna cosa a dir en relació amb Gibraltar.





L'impacte d'implementar una frontera similar a Irlanda i l'Estret hauria de ser similar en relació amb els controls i el moviment de persones.





No obstant això, a nivell polític, l'impacte podria ser diferent si tenim en compte com s'han abordat les tensions entre Gibraltar i Espanya en les últimes dècades. Alguns dels problemes inclouen, però no es limiten a: activitats pesqueres espanyoles a la regió (2012), controls problemàtics en les fronteres entre Espanya i Gibraltar (2013); Vigilància de l'Estret en relació amb els delictes relacionats amb el tràfic (2015), etc. És probable que després del Brexit, podria ser més difícil crear cooperació en qualsevol d'aquestes àrees entre Espanya i Gibraltar si no estan satisfets amb el resultat de les negociacions.





A més, des que es va realitzar el referèndum, la tensió ha arribat a un nou nivell. El dia després del referèndum del Brexit, el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel García Margallo, va explicar obertament les seves esperances després d'aquest resultat: "És un canvi complet de perspectiva que obre noves possibilitats a Gibraltar no vistes des de fa molt de temps. Espero que la fórmula de la co-sobirania, per ser clars, la bandera espanyola en el Rock, estigui molt més a prop que abans". La reacció de Gibraltar va ser immediata per part del ministre Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que va explicar que no discutirien això. opció. Tres mesos després, els mateixos polítics van assistir a l'Assemblea General de l'ONU, i en la 4a Comissió-Política Especial i Descolonització i Comitè - Picardo va respondre als últims comentaris de García Margallo amb un clar "De cap manera, José! [... Espanya] no haurà seves mans sobre la nostra Roca".





La tensió va arribar al seu nivell més alt quan després que el Regne Unit activés l'article 50 a l'abril de 2017, i la Unió Europea va anunciar la possibilitat que Espanya tingui poder de veto sobre el futur de la relació entre la Unió Europea i Gibraltar.





Això va provocar una llista de comentaris en el costat britànic que demostren com políticament parlant, l'estat de Gibraltar és per a alguns membres del sector polític un tema molt delicat. Per Lord Howard: "Fa trenta-cinc anys aquesta setmana, una altra dona primer ministre va enviar un grup de treball a la meitat del món per defensar la llibertat d'un altre petit grup de britànics contra un altre país de parla hispana, i estic absolutament segur que nostre l'actual primer ministre demostrarà la mateixa determinació en donar suport al poble de Gibraltar".





En referir al conflicte Malvines/Falkland, un element de negociació política del Brexit va començar a construir-se com un problema de seguretat. De fet, altres declaracions van arribar fins i tot a utilitzar la paraula "guerra", abans que altres actors polítics demanessin que s'atenués aquesta retòrica. De fet, la construcció d'una amenaça a la seguretat sobre Gibraltar no sembla ser sostenible, com es va referir l'expert en defensa Peter Felstead, explicant que una guerra entre ambdós països no tindria lloc per moltes raons.





No obstant això, el discurs polític no es va modificar, fins i tot quan la monarquia britànica va rebre la monarquia espanyola en una visita d'Estat al juliol de 2017, unes setmanes després que es fessin aquests comentaris. A la Cambra dels Lords, el rei Felip VI d'Espanya va explicar la seva posició: "Estic segur que aquesta resolució per superar les nostres diferències serà encara més gran en el cas de Gibraltar, i estic segur que a través del diàleg i l'esforç necessaris , els nostres dos governs podran treballar per aconseguir acords que siguin acceptables per a tots els involucrats". Els diputats conservadors havien amenaçat de retirar-se si el rei afirmava.