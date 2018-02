Julbe tampoc rescata el Barça Lassa

El FC Barcelona Lassa queda práctimente eliminat de l'Eurolliga després de la derrotra davant el Maccabi FOX Tel Aviv (94-82). / FOTO: FCB





El FC Barcelona Lassa ha perdut aquest dijous a Israel davant el Maccabi FOX Tel Aviv (94-82) en el primer i potser últim partit d'Alfred Julbe com a tècnic interí i sense reacció visible en els jugadors a la marxa de Sito Alonso , ja que els blaugranes, pràcticament eliminats, van estar de nou intermitents i van acabar enfonsats un partit que van arribar a dominar.

MÉS INFORMACIÓ Alfred Julbe substitueix a Sito Alonso al capdavant del Barça de bàsquet





Ni l'efecte de canvi de tècnic, tot i que serà en breu que el club anunciarà qui dirigirà l'equip fins a final de temporada, ni l'estar davant un partit clau va servir per millorar lluny del Palau Blaugrana. El Barça Lassa, amb aquesta quinzena derrota, es queda ja a cinc triomfs del tall del 'play-off' marcat precisament pel Maccabi.





Una eliminació no matemàtica però sí consumada excepte miracle. Una reacció total que haurà de buscar el nou tècnic per evitar que els seus jugadors tinguin aquesta doble cara que, en la seva versió dolenta, els condemna. Va començar bé l'equip, i va reaccionar a un mal primer moment, però al final del xoc va tornar a desconnectar-se i va consumar així la seva derrota.





Va arribar al Barça a estar per davant en el marcador en l'últim quart (70-71 amb cistella de Navarro) però van ser incapaços els jugadors d'amarrar el partit. El Maccabi va pujar la seva intensitat, va recuperar el millor encert i se'n va anar de nou al marcador arribant a situar un 94-80 que va ser la seva màxima en el partit.





El primer i el tercer quarts van ser blaugranes, inusual en l'equip ja que és on solen tenir els ja famosos i habituals baixades de rendiment. Per contra, aquesta vegada va ser el segon quart (24-15) on la falta de visió ofensiva va portar el Barça a passar d'un 11-20 en el primer període a un 37-26, sotmesos al jou de Norris Cole o, al final , de Pierre Jackson (14 i 18 punts respectivament).





Va ser Jackson, precisament, qui amb un final d'infart va donar el triomf als seus, que estan cada vegada més a prop de comprar el bitllet per als 'playoffs'. Davant un Barça sense rumb, amb Thomas Heurtel sent el millor en atac (18 punts i 10 assistències) però inoperant en defensa, Jackson va veure la via al triomf oberta de bat a bat i va entrar sense contemplacions en ella.





Alfred Julbe, després d'entrenar a l'equip i dirigir-lo en una de les pistes més calentes de l'Eurolliga, tornarà en breu al filial que venia comandant fins a la destitució de Sito Alonso. Però a l'espera de confirmar-se l'arribada del nou entrenador, Julbe es va deixar la pell a Tel Aviv i va donar el seu toc personal donant entrada en el cinc inicial al jove '4' letó Rodions Kurucs, que en els seus 8 minuts no va poder anotar.