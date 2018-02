La Generalitat titlla de "pluja de papers" les promeses d'inversió estatal

Font demana a Foment que executi les inversions a Catalunya





El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, ha demanat aquest divendres al Ministeri de Foment que executi les obres necessàries a Catalunya i ha assegurat que les promeses d'inversió fetes pel Govern central són "una pluja de papers, no de milions ".





Ha recordat que hi ha inversions promeses des de l'etapa de Francisco Álvarez-Cascos com a ministre de Foment, pel que ha assenyalat que "s'ha de veure si s'inicien i finalitzen".





"Que facin projectes està bé, però que s'inaugurin és molt millor", i ha recordat projectes que han quedat aturats durant mesos, com l'Estació de l'AVE de la Sagrera de Barcelona, la variant de Vallirana de la N-340, i la connexió de l'a-2 i la B-30 al Baix Llobregat.





Ha criticat que "el 2007 l'Estat era el 35% de tota la inversió i l'any passat va ser el 13%", tot i que creu que els ministres de Foment han estat conscients de la desinversió que assegura que viu Catalunya.





Així, ha criticat que el pla de Rodalies anunciat pel Govern s'està executant amb lentitud: "Amb el ritme que porten a 59 anys estarà acabat".





Ha defensat que "invertir a Catalunya a l'Administració de l'Estat li és rendible", i ha posat com a exemple l'ús i el retorn social de les estacions de l'AVE de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Figueres (Girona), així com el aeroport de Barcelona-el Prat.





ARTICLE 155





Després de la intervenció de la Generalitat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la primera reunió de la conselleria amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va ser aquest dimarts per tractar el dispositiu activat per les nevades, cosa que Font no es s'ha aventurat a valorar "si és bo o és dolent", ha explicat en una entrevista a TV3.





"Ens van dir que tenien poques ganes d'intervenir, perquè era una mesura puntual" que no ha repercutit en el dia a dia del departament, més enllà que s'ha generat una doble burocràcia perquè el Ministeri supervisa les decisions que abans es remetien al conseller i Provençana de l'Hospitalet "de Llobregat, ha augurat.