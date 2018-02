Troben metalls perjudicials en indígenes de l'Amazònia peruana prop d'un oleoducte

Abocaments de petroli a l'Amazònia peruana / ISGLOBAL / C.O'CALLAGHAN





Científics catalans han trobat nivells corporals de mercuri, cadmi i plom, perjudicials per a la salut, en els integrants de dues comunitats indígenes de l'Amazònia peruana que viuen properes a l'oleoducte més gran del país exposades a abocaments de petroli, i van detectar mercuri en l'orina el 64% dels nens menors de 10 anys i plom a la sang en el 19%, ha publicat 'Environmental Health' .





Els investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han considerat "preocupants" aquests resultats perquè l'exposició al mercuri s'associa a problemes neurològics, renals, respiratoris, cardiovasculars i psicològics, i la del plom té riscos neurològics i reducció de la capacitat intel·lectual.





Ha realitzat l'estudi aquest centre barceloní amb suport del Centre Nacional de Salut Ocupacional i Protecció del Medi Ambient per a la Salut de Perú, amb suport del Ministeri de Salut peruà.





Van analitzar els nivells corporals de quatre metalls -mercuri, cadmi, plom i arsènic- en un grup de 130 persones de les poblacions de Sant Pere i Cuninico, d'ètnia Kukama, 13 i 16 mesos després de dos abocaments "importants" de petroli que els van afectar el 2014, procedents de l'oleoducte Nordperuà.





El 50% de la població tenia nivells de mercuri en l'orina superiors als recomanats pel Ministeri de Salut del país, i en el cas dels nens menors de 10 anys, aquest percentatge augmentava al 64%.





Sobre el plom, han indicat que "cap valor en sang es considera segur", i van trobar que el 19% dels nens de menys de 10 anys tenia concentracions en sang amb un risc alt per a la salut, segons els barems dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units.





El 17% de la població també va presentar nivells de cadmi en orina superiors als recomanats: aquest metall augmenta el risc de dany renal, incloent la insuficiència renal crònica, i pot causar càncer de pulmó, pròstata i ronyó; mentre que no van detectar nivells d'arsènic superiors al que consideren perjudicials per a la salut.





NO HI HA ESTUDIS D'ABOCAMENTS I SALUT





"Tot i que hi ha moltes persones potencialment exposades a la contaminació causada per l'extracció de petroli, pràcticament no hi ha estudis que avaluïn els efectes en la salut de les poblacions que viuen a prop de les zones d'extracció i que es veuen afectades amb freqüència per abocaments", ha explicat la primera autora de l'article, Cristina O'Callaghan, en un comunicat de l'ISGlobal.





El petroli cru pot contenir mercuri i altres metalls, i s'han reportat nivells elevats en el medi ambient i organismes aquàtics al voltant dels llocs d'extracció de petroli i en àrees afectades per abocaments.





O'Callaghan ha afegit que no pot excloure "l'existència d'altres fonts d'exposició, especialment per al mercuri, que s'associa també a altres activitats freqüents a l'Amazònia peruana, com la desforestació o la mineria d'or".