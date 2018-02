El projecte teatral Encontres CaixaEscena compta amb 950 participants aquest any

Una professora maquilla a la seva alumna perquè surti a escena





L'Obra Social La Caixa posa en marxa de nou el projecte Encontres CaixaEscena, que aquest any compta amb 950 estudiants i professors d'una cinquantena de centres educatius espanyols i que vol apropar els professionals teatrals als joves per potenciar aquesta disciplina com a eina educativa en els centres escolars.





Segons ha informat l'entitat aquest divendres en un comunicat, la iniciativa, que té lloc des del gener i s'allargarà fins al març, està present en nou comunitats autònomes d'Espanya i arriba a Barcelona a partir d'aquest divendres i fins al dilluns 11 de febrer a CaixaForum de la capital catalana.





La companyia Egos Teatre és l'encarregada d'acompanyar als participants durant aquestes jornades amb l'objectiu d'aportar el seu contingut artístic per millorar els muntatges dels alumnes, que es representaran l'últim dia de l'esdeveniment.





Els Encontres són el punt culminant de tot el treball realitzat durant el curs a l'aula mitjançant el programa CaixaEscena, que es dirigeix a docents i educadors per mitjà d'una plataforma en línia amb material pedagògic.





Des dels seus inicis el 2007 fins ara, el projecte ha reunit 1.225 professors de més de 1.000 centres de secundària de tot l'Estat, a 45.000 joves i a més de 75 professionals del teatre, que han treballat més de 5.000 muntatges.