L'Estat aprova poder rescatar des del 2025 l'invertit durant 10 anys en plans de pensions

Roda de premsa després del Consell de Ministres





El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que permetrà a partir de l'any 2025 liquidar, sense limitacions, les aportacions realitzades durant almenys 10 anys als plans de pensions, així com els rendiments generats, i ha revisat a la baixa les comissions màximes que els estalviadors paguen a les entitats gestores.





Així, es podrà disposar de les aportacions amb una antiguitat d'almenys deu anys a partir l'1 de gener de 2025, és a dir, les realitzades fins a 2015. Les realitzades a partir de 2016 hauran d'esperar fins a 2026 i així successivament.





La rebaixa de les comissions màximes de gestió dependrà de la política d'inversió del fons.





D'aquesta manera, s'aplicarà un màxim del 0,85% per a fons de renda fixa, el que suposa una disminució de 65 punts bàsics enfront del límit actual; un límit de l'1,3% per fons mixtos, 20 punts bàsics menys, i de l'1,5% per fons de renda variable, el mateix límit que s'utilitza actualment.





Amb els nous percentatges, la comissió mitjana calculada segons la distribució del patrimoni entre els diferents tipus de fons baixa del 1,5% a l'1,25%, alhora que es redueix la comissió màxima de dipòsit del 0,25% al 0 , 2%.





Tot i que el Reial decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), l'aplicació dels nous límits de les comissions de gestió i dipòsit es farà efectiva dos mesos després.





Addicionalment, s'ha actualitzat la regulació de les inversions dels fons de pensions per posar al dia les referències que el reglament de plans i fons de pensions fa a una altra normativa financera nacional i comunitària en vigor.





En concret, s'han incorporat les referències necessàries a la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat; i s'han inclòs com a actius aptes per als fons de pensions les participacions en els Fons de Capital Risc Europeus (FMGE) i els Fons d'Emprenedoria Social Europeu (FESE).





INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ DE PLANS DE PENSIONS





Segons ha explicat el portaveu del Govern i ministre d'Educació, Iñigo Méndez de Vigo, amb aquesta modificació del reglament de plans i fons de pensions en matèria de liquiditat i reducció de comissions es pretén augmentar la competència en aquest segment i elevar l'atractiu d'aquests productes d'estalvi.





D'aquesta manera, el Govern estatal, que estimava que les comissions de gestió eren "massa elevades", apunta que la reducció dels costos tindrà un efecte positiu en la rendibilitat neta que obtenen els partícips pels seus estalvis, especialment en els fons de pensions de renda fixa, que s'han vist afectats pels baixos tipus d'interès.





S'estima que més de vuit milions d'estalviadors espanyols es van a beneficiar d'aquestes mesures, que pretenen actuar com a "estímul" perquè, especialment els més joves, contreguin més plans i fons de pensions.