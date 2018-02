Investiguen els comptes de DIPLOCAT a la recerca de pagaments a observadors internacionals el 1-O

Observadors internacionals de l'1-O.





El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha ordenat que s'investiguin els comptes del consorci públic-privat Diplocat per tal d'esbrinar si figuren pagaments als observadors internacionals que es van desplaçar a Catalunya amb motiu de l' referèndum il·legal del passat 1 d'octubre.





Així ho exposa el magistrat en una providència amb la qual atén al requeriment formulat per la Guàrdia Civil de cara a aclarir si es va produir delicte de malversació de fons públics per a emprar-los en la consulta.





La Policia Judicial demana que es rastregi en els comptes del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per si d'aquestes es van abonar despeses de viatge i allotjament derivats de la presència de diversos observadors internacionals per verificar el referèndum anul·lat pel Tribunal Constitucional.





Reecuerda en el seu ofici que ja es va sol·licitar a l'Assessoria Jurídica de la Generalitat informació sobre els costos econòmics del referèndum il·legal, en concret sobre el trasllat, l'estada i dietes dels distitos observadors internacionals.





L'òrgan va respondre que la celebració de la consulta no va suposar desemborsament per a cap departament del Govern que presidia Carles Puigdemont, però l'Institut Armat considera que, "donada l'opacitat per aclarir la possible malversació i concretament el paper dissenyat per Diplocat", s'ha de accedir a l'anomenat Punt Neutre.





COMPTES A HISENDA





Es demana demanar informació sobre el llistat de treballadors del consorci donats d'alta a la Seguretat Social, els comptes de l'ens que consten a l'Agència Tributària i aquelles en què figuri com a titular o autoritzat l'exsecretari general de Diplocat Albert Royo.





El magistrat investiga des de febrer de l'any passat per presumptes irregularitats al voltant del procés sobiranista a una desena de persones, entre les quals es troben el exjutge Santiago Vidal, l'exsecretari d'Hisenda català Lluís Salvat i el que va ser secretari general de Vicepresidència Josep Maria LLové .





Aquesta mateixa setmana el Tribunal Suprem va acordar mantenir la dissolució de Diplocat acordada pel Govern mitjançant Reial Decret el passat 27 d'octubre.





L'alt tribunal va rebutjar la mesura cautelar sol·licitada per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) de deixar en suspensió aquesta decisió que l'Executiu de Mariano Rajoy va adoptar per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.