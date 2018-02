SCC considera "una burla i una irresponsabilitat" que els independentistes insisteixin en investir Puigdemont

Rosiñol demana un altre candidat a presidir el Govern.





El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha reclamat als partits independentistes que permetin formar Govern i ha criticat que insisteixin que el presideixi Carles Puigdemont.





Rosiñol ha dit que JxCat i ERC demostren ser incapaços d'arribar a un acord, i ha considerat "una burla i una irresponsabilitat" que els partits sobiranistes persisteixin en investir Puigdemont (JxCat).





Rosiñol ha demanat que es deixi pas a un altre candidat, sobre el qual no s'ha posicionat, però ha requerit "que governi per a tots" els catalans.





En preguntar per futures accions si hi ha Govern sobiranista, ha respost que només impulsarien mobilitzacions si hi ha partits que "persisteixen en el full de ruta rupturista".





I ha afegit que el president del Parlament, Roger Torrent, ha accedit a reunir-se amb l'entitat, en una data encara per determinar: li demanaran "que ajudi a la normalització de la situació institucional catalana".