El Síndic de Greuges rep més de 600 queixes sobre el referèndum del 1-O

El Síndic va rebre un total de 611 queixes.





El Síndic de Greuges va rebre el 2017 un total de 611 queixes i consultes relacionades amb el procés sobiranista català, en aspectes com la participació ciutadana, la seguretat, la llibertat d'expressió, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i sobre la implicació de menors .





Segons dades facilitades pel Síndic de Greuges de les actuacions relacionats amb el procés sobiranista, hi ha hagut 469 queixes, 21 actuacions d'ofici i 121 consultes.





Les relacionades amb la participació ciutadana, han estat la majoria, unes 458 -gairebé 200 sobre la situació dels Avis per la Llibertat de Reus (Tarragona) -; seguida de la seguretat ciutadana, amb; llibertat d'expressió, implicacions del 155, i relacionades amb menors.





En roda de premsa després de presentar l'Informe al Parlament 2017 'al president del Parlament, Roger Torrent, el síndic, Rafael Ribó, ha alertat aquest divendres d'una "regressió" de drets civils i polítics a Catalunya.





Ribó ha afirmat que relacionat amb el procés sobiranista s'han rebut queixes sobre les càrregues policials l'1-O, però també sobre la cessió de dades i vulneracions del dret de participació política.





En el seu informe, el Síndic de Greuges assenyala referent als fets relacionats amb l'1-O que Catalunya "va viure una sotragada, tant per la vulneració de la Constitució i altres lleis per part de la Generalitat, com per la resposta del Govern espanyol a aquestes vulneracions ".





Ribó ha afirmat que els actes il·lícits derivats de les aplicació de lleis aprovades al setembre i declarades nul·les pel Tribunal Constitucional (TC) haurien d'haver estat confrontades amb l'ordenament legal vigent, i amb "diàleg i solucions polítiques".









Ha criticat la "desproporció" de les càrregues policials, l'empresonament preventiu de presos sobiranistes -recordant la situació en què es troben Jordi Sànchez, que va ser adjunt del Síndic, i Jordi Cuixart- i la qualificació penal de rebel·lió, que també ha vist desproporcionada.





El síndic de Greuges ha remarcat que ja es va dirigir al Govern central per saber qui va ser el responsable que va ordenar les càrregues policials, i ha demanat que el Parlament impulsi una comissió d'investigació sobre l'1-O.





Ribó ha traslladat les queixes i les seves recomanacions al Defensor del Poble, el ministre de l'Interior, el comissari europeu de Drets Humans -qui va exigir una explicació oficial a l'Estat-, l'Alt Comissionat de l'ONU per Drets Humans i l'Institut Internacional d'ombudsman.