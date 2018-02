Guinó reconeix davant el Suprem que la Llei del Referèndum va ser "poc edificant"

Lluís Guinó, carpeta en mà, al costat d'Anna Simó i Lluís Corominas.





L'exvicepresident de la Taula del Parlament i actual diputat de Junts per Catatalunya, Lluís Guinó, va reconèixer durant la seva declaració davant del Tribunal Suprem, que l'aprovació de la Llei del Referèndum en un sol dia per la cambra autonòmica va ser "poc edificant" des del punt vaig vista parlamentari.





"Tots els grups hem de fer autocrítica, reconec que aquests dies des d'un punt parlamentari van ser difícils", va reconèixer el diputat i alcalde de Besalú (Girona) a preguntes de la fiscal del Suprem i exfiscal general de l'Estat Consol Madrigal.





Entre aquestes circumstàncies hi havia la publicació de la proposta en l'ordre del dia del Ple sense la necessària signatura del secretari general del Parlament, cosa que Guinó va afirmar que coneixia i que al seu parer feia que la norma "difícilment pogués tenir efectes jurídics". No obstant això, ha dit desconèixer qui va donar l'ordre de publicar sense l'esmentada signatura





ESPAI LEGAL NECESSARI





Al llarg de la seva declaració Guinó -a qui s'investiga per delictes de rebel·lió o sedició i malvesación de fons públics- va assenyalar que des del seu punt de vista el referèndum 1-O era un compromís a realitzar i que per això havien de crear el "espai legal necessari "perquè pogués exercir aquest dret.





"Es va demanar la competència en el Congrés dels Diputats per fer el referèndum, no es va concedir i vam buscar altres alternatives legals per fer-ho, i una era aprovar una llei d'aquestes característiques".





Així, ha afegit que sabien que "convocar un referèndum està despenalitzat des de 2005" i des del seu punt de vista "en el context actual calia donar veu als ciutadans".





En els àudios de la declaració Guinó també es refereix a la Llei de Transitorietat Jurídica, de la qual va dir que no estava previst que entrés en vigor "en cap cas" si no se celebrava el referèndum i els articles, en molts dels casos, "pressuposaven acords amb l'Estat", com els relatius a la Seguretat Social a Catalunya i altres.