JXCat prescindeix d'ERC per aconseguir la investidura a distància de Puigdemont

El portaveu adjunt de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha assegurat que han registrat la seva proposta per modificar la Llei de Presidència de la Generalitat i investir així a distància al seu candidat, Carles Puigdemont, per donar al president del Parlament, Roger Torrent, "les garanties" que demanava.





En declaracions en la càmera després de registrar la proposta, s'ha remuntat al 30 de gener, quan Torrent va ajornar el ple argumentat que volia tenir totes les garanties per substanciar la investidura d'un president.





"En aquest sentit som proactius. Per això impulsem la proposta de modificació de la Llei de Presidència. Per això hem activat la comissió de reglament del Parlament", segons Pujol.





Assegura que la voluntat de JxCat és formar Govern de la manera "més immediata possible" per aixecar l'article 155 de la Constitució, i subratlla que hi ha una majoria parlamentària per investir a Puigdemont, amb la qual volen arrencar la legislatura al més aviat possible.





"Tenim pressa", i ha insistit que aquesta pressa és un altre motiu per modificar la llei: la fórmula de JxCat per canviar la norma per via d'urgència permet als grups introduir esmenes, encara que en un termini més reduït, per la qual cosa Pujol ha dit que incorporaran mecanismes perquè ERC i CUP puguin introduir "matisos".





"Com tenim pressa, engeguem tot aquest procediment, perquè una modificació d'aquest tipus requereix d'uns procediments i uns temps", ha raonat.





MODIFICAR LA LLEI DE PRESIDÈNCIA





JxCat ha portat aquest divendres al registre del Parlament una proposta per modificar la Llei de la Presidència de la Generalitat i així poder investir distància al seu candidat a presidir el Govern, Carles Puigdemont.





JxCat ha presentat la iniciativa en solitari, i ha demanat a la Mesa del Parlament que es tramiti pel procediment de lectura única, el mecanisme de màxima urgència que la Cambra preveu per aprovar una norma, han publicat diversos mitjans.





JxCat registra la iniciativa dos dies després que ERC advertís que la veuen difícilment viable perquè seria impugnada de forma immediata davant del Tribunal Constitucional (TC) i obriria un nou contenciós amb l'Estat.





ELS REPUBLICANS ES QUEDEN FORA





ERC no s'ha adherit a la proposta de JxCat per reformar la Llei de Presidència, i solament avalarà un "acord global de legislatura" que derivi en dos fets: reconèixer als membres cessats del Govern a Brusselles, i acordar un investidura operativa i efectiva a Catalunya.





PROPOSTES PER CANVIAR LA LLEI DE PRESIDÈNCIA





La iniciativa s'ha registrat aquest divendres a la tarda amb la signatura de la portaveu del grup Elsa Artadi, i s'ha fet en format de proposició de llei i introdueix diverses modificacions de la llei de la Presidència.





En primer lloc, es proposa canviar l'article 6, que en el seu actual redactat permet al president delegar les seves funcions en cas que necessiti ser suplert o substituido per "absència, malaltia o impediment".





La llei no preveu que aquesta situació pugui produir-se al moment de l'elecció del president, és a dir, durant la seva investidura, i Artadi argumenta: "Això fa necessari introduir una modificació en el procediment d'elecció, en els casos que es donin les situacions ja previstes o altres impossibilitats físiques que no permetin al candidat expressar-se oralment" davant el ple.





Per això, proposa afegir un paràgraf a la llei que digui que el candidat a la Presidència "podrà autoritzar, per majoria absoluta, la celebració del debat d'investidura sense la presència o sense la intervenció", podent-se fer per escrit o per qualsevol altre mitjà previst en el reglament de la càmera.





REUNIONS "A DISTÀNCIA"





També es demana afegir un apartat nou a la llei que digui que "tots els òrgans collegiats previstos es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància", la qual cosa habilitaria a Puigdemont a dirigir el Govern des de Brussel·les.





Una altra modificació que proposa JxCat és regularitzar que els òrgans del Govern es puguin reunir "a distància" i que puguin usar per a ells mitjans digitals com el correu electrònic, la audioconferencia i la videoconferència.





ERC HO CONSIDERA INVIABLE





JxCat registra la iniciativa l'endemà passat que ERC advertís que és difícilment viable, en considerar que seria impugnada de forma immediata davant el Tribunal Constitucional (TC) i obriria un nou contenciós amb l'Estat.





Així, la qual cosa ERC planteja és que difícilment té recorregut presentar iniciatives individuals per arribar a un pacte d'investidura, i que el convenient seria un acord global que inclogui un "Pla de Govern" complet.





Els republicans consideren que la negociació ha de tenir tres àmbits, i que el pacte arribarà quan els tres estiguin tancats: com reconèixer al Govern a Brussel·les, com fer una investidura en el Parlament amb garanties, i el Pla de Govern que defineixi "què anem a fer en aquesta legislatura".





ERC afegeix que aquest acord ha d'anar, a més, acompanyat d'un calendari definit que com a únic objectiu tingui acabar amb l'article 155 i que "Soraya Sáenz de Santamaría deixi de ser la presidenta illegítima de la Generalitat".





"És en aquest acord global que ERC insisteix a seguir negociant durant els propers dies per tenir un acord satisfactori per a totes les parts", resolen les mateixes fonts, que no volen polemitzar sobre que JxCat hagi presentat la reforma de la llei en solitari.





COM INVESTIR A PUIGDEMONT





Dels tres punts que ERC planteja que ha de tenir el pacte final, el que genera més divisió entre els grups és el segon, sobre com investir a Puigdemont en la Càmera catalana.





JxCat insisteix a investir a Puigdemont a distància, que és precisament el contingut de la reforma de la llei que han presentat, mentre que ERC considera que aquest pla té llacunes perquè obriria un contenciós judicial amb l'Estat.





El Tribunal Constitucional va advertir que la investidura de Puigdemont ha de complir dos requisits: acudir presencialment a la Càmera i obtenir un permís del jutge, però si comparegués davant la justícia acabaria a la presó amb tota probabilitat.