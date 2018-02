Sànchez i Cuixart pensaven que el referèndum del 1-O seria com el 9-N i que el Govern central no actuaria

Els 'Jordis' no esperaven reacció del Govern central.





Els líders de les organitzacions socials Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van manifestar durant les seves declaracions com a imputats al Tribunal Suprem que tenien el convenciment que la celebració del referèndum del 1-O anava a suposar un nou setembre -N.





Els líders de les entitats independentistes van manifestar davant del magistrat que per això mai van imaginar que es produiria una reacció del Govern com la que finalment va tenir lloc.





Així, l'exvicepresident de la Mesa del Parlament i actual diputat de JxCat, Lluís Guinó, va manifestar davant el jutge Pablo Llarena el passat 9 de novembre que el referèndum "es va celebrar en condicions molt dificultoses" quan ells volien que fos "com el del 9 de novembre, que fos tolerat ".





Es referia el diputat a la consulta popular de 2014 que va tenir com a conseqüència el processament i condemna de l'expresident Artur Mas i altres dirigents per desobediència al Tribunal Constitucional (TC).





Davant les preguntes de la fiscal del Suprem i exfiscal general de l'Estat, Consol Madrigal, que li va recordar que el 9-N "no era tolerat" doncs va ser igualment suspès pel TC, i que en el cas de l'1-O hi havia una ordre judicial per requisar les urnes, Guinó va reconèixer que "hi havia un risc cert de desobediència respecte a les resolucions del Tribunal Constitucional"





En els àudios de les declaracions, Guinó insisteix que pensava que el 1-O seria "un 9-N emparat per la Llei de Referèndum" i que aquesta Llei era constitucional. "Ara veiem que no ho és, evidentment", ha afegit el parlamentari en seu judicial.





ELS 'JORDIS'





Durant la seva declaració davant Llarena el president d'Òmnium va admetre per part seva que coneixia que el Tribunal Constitucional havia suspès la Llei per celebrar el referèndum de l1 d'octubre. Però al·lega que si haguessin fet alguna actuació que no estigués d'acord amb la Llei els haurien "interpel·lat" per dir-los que no es podia fer això.





S'escuda, a més, en la creença que el 1-O anava a ser com la consulta que van fer els independentistes el 9-N amb "alguna variació". Però el fiscal li recorda que la consulta, per la qual ha estat condemnat Artur Mas entre d'altres, també era il·legal ".





Però ell insisteix en la seva interpretació i assenyala que en aquella consulta "no hi va haver violència" i afegeix que si hagués "imaginat" que anaven a haver "les imatges de violència per part de les Forces de Seguretat de l'Estat" li haurien dit a la gent que "no participés" en el 1-O.





Pel que fa a Jordi Sànchez, es va manifestar de forma similar durant la seva declaració com investigat, afegint que per això el va sorprendre la resposta del Govern a la celebració de la consulta.





Preguntat pel fiscal si no veia que la situació era diferent, en haver-se traslladat a Catalunya milers d'agents de les forces de seguretat de l'Estat per poder executar la prohibició dictada pels tribunals, Sànchez ha insistit que no pensava que fos finalment a intervenir contra persones que només volien manifestar la seva opinió a les urnes.