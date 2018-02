Directius d'Oxfam van pagar a menors per mantenir orgies després del terratrèmol d'Haití

Haití després del terratrèmol / Oxfam Intermón.





Oxfam ha reconegut el comportament "inacceptable" de membres del seu personal, inclòs el seu director a Haití, durant l'assistència que es va oferir al país caribeny després del terrmoto de 2010, després que 'The Times' hagi revelat que van contractar els serveis de prostitutes, algunes de les quals serien menors d'edat, amb fons de l'ONG.





Segons ha publicat el rotatiu britànic, entre els set treballadors implicats es trobava el director d'Oxfam a Haití, Roland van Hauwermeiren, que ha reconegut que va contractar prostitutes a la casa que l'organització li va llogar durant la seva estada.





L'informe intern de l'ONG de 2011 a què ha tingut accés 'The Times' sosté que hi ha una "cultura d'impunitat" entre part del personal desplaçat a Haití i afirma que "no es pot descartar que alguna de les prostitutes fora menors d'edat ".





Arran de la seva investigació interna, Oxfam va acomiadar a quatre dels seus treballadors, mentre que altres tres van renunciar.





Un d'ells va ser Van Hauwermeiren a qui, segons explica 'The Times', la directora executiva de l'ONG llavors, Barbara Stocking, va oferir una "sortida per etapes i digna" perquè el seu acomiadament hauria tingut "implicacions potencialment serioses" per a la tasca de Oxfam i la seva reputació.





Davant l'escàndol suscitat per la publicació de la informació, Oxfam ha emès un comunicat en què reconeix que "el comportament d'alguns membres del personal descobert a Haití el 2011 va ser totalment inacceptable", a més de contrari als valors que defensa l'ONG i els "alts estàndards" que espera del seu personal.