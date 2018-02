El PP acusa JxCat de "burlar l'Estat" en intentar modificar la llei per logar la investidura a distància

Rodríguez critica que busquin la confrontació amb l'Estat.





El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha advertit que JxCat pretén continuar "burlant a l'Estat ia les seves institucions" amb la presentació al Parlament d'una modificació de la Llei de Presidència que té per objectiu poder investir distància al seu candidat , Carles Puigdemont, president de la Generalitat.





"Aquesta maniobra demostra que continuen en la línia de tornar a manipular les lleis per interès partidista i de mantenir confrontació amb l'Estat amb un procés ja fracassat", ha assegurat Rodríguez en un comunicat.





Segons ha dit, la proposta de JxCat no es pot tramitar perquè la iniciativa ha de ser adjudicada a una comissió, les quals no es poden constituir fins que no es conformi un nou Govern.





Per això, ha avançat que el PP demanarà per escrit al president del Parlament, Roger Torrent, que "faci respectar el reglament, les regles del joc i no tramiti la proposta fins que no hi hagi un Govern de la Generalitat format".





També ha demanat als partits independentistes que "deixin de fer mal a les institucions, de ridiculitzar-i de posar en perill l'autogovern de Catalunya", i ha fet una crida a la resta de grups parlamentaris per defensar el Parlament i que aquest es deixi d'utilitzar de manera tramposa i barroera al servei d'uns quants, en les seves paraules.