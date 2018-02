El passat 24 de gener, la iniciativa defensor@s de drets de la Coalició Internacional per la Terra (ILC) per a Amèrica Llatina i el Carib (ALC) va realitzar un conversatori entre defensor i totes comunitaris de drets sota el lema: Defensar drets en els territoris.

Aquesta activitat, realitzada a la ciutat de Guatemala, va estar acompanyada amb la presència reflexiva del representant de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides de Drets Humans, Comissió Internacional de Juristes, Plataforma Internacional contra la Impunitat, entre d'altres.

Van participar al voltant de 300 defensor@s comunitàries de drets humans, majoritàriament indígenes maies i xincas, provinents dels diferents "territoris en disputa", a Guatemala país.

Ja no s'assumeixen més com a dirigents socials. S'acte afirmen com a defensor@s de drets

Vicenta Jeroni, una de les panelistes, en una de les taules de l'esdeveniment, al mes de setembre passat, en una audiència pública, en un jutjat rural on es la processava penalment, va deixar en situació incòmoda al Jutge a l'acte definir-se en els següents termes:

"Senyor jutge, sóc Vicenta Jeroni, defensora comunitària de drets humans. La meva tasca és acompanyar i organitzar a les comunitats camperoles perquè defensin els seus drets violentats".

Sí, tot i que a la reiterada retòrica jurídica oficial incomodi, ara, de manera creixent, les i els actors socials en la defensa dels seus territoris s'auto defineixen com a defensors de drets humans. I es fonamenten jurídicament en la Resolució nº 53/144 de l'ONU, 1998, i algunes normes de caràcter nacional.

Regularment, als països amb alt grau de conflictivitat social per la presència inconsulta d'empreses extractives, se sol estereotipar als actors socials com "dirigents", "líders", "comunistes". Ara, aquests estereotips s'esvaeixen davant l'auto definició de les i els actors socials com a defensors de drets humans.

Abans demandaven terra. Ara, exigeixen la restitució de territoris

Per a l'àrea rural d'Amèrica Llatina, el segle XX va ser d'històries inconcluses de lluites per la terra. En aquest sentit, no només va ser un segle d'intents de campesinación del camp, sinó també va ser un segle imminentment amb idearis agraristes.

Des de finals del passat segle, les comunitats indígenes i camperoles ja no disputen la terra (sòl). Ara, exigeixen la restitució dels seus territoris (espai i temps on fecunda i es cria la vida), i s'auto defineixen com a defensors dels seus territoris.

En aquest sentit, l'acció de la defensa comunitària dels seus territoris els fixa identitat (individual i col·lectiva) com a defensors i treballadors, dels drets, i de la vida en particular.

La conflictivitat socioambiental quotidiana, en els últims temps, a part d'obligar / accelerar processos d'auto reconeixement i d'auto identificació dels nous actors socials amb els seus territoris, està accelerant la fecundació de nous subjectes sociopolítics col·lectius (defensors de drets), decidits fins i tot a recrear o repensar nous estats plurinacionals (amb autonomies territorials) en els països de la regió amb poblacions majoritàriament indígenes.