El PSC denuncia que hi ha més de mil menors estrangers que "no se sap on són"

Joves dormint al terra de la Fiscalia de Menors sense matalàs (Elisenda Collell)





El grup PSC-Units al Parlament ha alertat aquest divendres d'un col·lapse en el sistema d'atenció a menors estrangers no acompanyats i que 1.281 d'ells "no se sap on són".

Així ho han explicat als mitjans els diputats socialistes Raúl Moreno i Beatriz Silva a l'estació del Nord de Barcelona, a la qual arriben molts d'aquests menors estrangers sense referents familiars.

Han detallat que, segons les xifres oficials de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), l'any passat van arribar a Catalunya 1.489 menors estrangers no acompanyats, però només es van crear 208 places per a atendre'ls.

"On són els 1.281 menors de diferència? La situació de desinformació és total i és molt preocupant", ha alertat Moreno, que ha apuntat que tem que molts d'ells estan dormint al carrer.

Per a "posar llum" a tota aquesta situació, Moreno i Silva han registrat una bateria de preguntes al Parlament dirigides a l'administració catalana, si bé no podran contestar-se fins que no hi hagi un nou Govern.

Entre les preguntes registrades, destaca "quants han vingut, on van, qui són, quines són les seves expectatives i què es va a fer per donar-los un futur", ha detallat el diputat socialista.

Silva ha assenyalat que aquests nens necessiten "respostes als seus projectes vitals" i que, per això, a més de crear places en centres per atendre'ls, es requereixen programes específics per a acompanyar-los.

També ha assenyalat que a alguns d'ells se'ls fa dormir a la Ciutat de la Justícia, en matalassos a l'Anatòmic Forense o, directament, al carrer: "Imagineu el preocupant de la situació, especialment aquests dies de tant de fred".

ATESOS PER LA DGAIA





La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha xifrat en 1.153 els menors estrangers no acompanyats atesos a data de 31 de desembre de l'any passat, entre els quals hi ha 524 que van ser en places de nova creació específicament per a aquest col·lectiu.

Fonts del departament han explicat que es va crear per a aquests joves nou centres de primera acollida, amb 209 places; es abiró 5 albergs i cases de colònies amb 135 places d'emergència; 89 places en centres d'acollida; cinc pisos assistits de 16 a 21 anys (42 places); deu pisos de 18 a 21 anys (40), i deu places en el Servei d'acompanyament especialitzat per a joves (SAEJ).

En total, el 2017 van arribar 1.489 d'aquests joves, i els 336 que no figuren entre els atesos per la Dgaia van fer 18 anys, van anar a viure amb algun familiar en una altra comunitat autònoma o país, o retornar al lloc d'origen.