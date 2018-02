La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui comencen l'any amb retallades salarials i acomiadaments

Quiosc de premsa a La Rambla, Barcelona





La negociació del conveni col·lectiu de l'Avantguarda arrenca amb la proposta de l'empresa editora d'una rebaixa de la massa salarial del 12%, segons expliquen fonts internes i que publica el diari digital 'El Confidencial'.

Tot i que les negociacions del conveni de La Vanguardia Edicions començar abans de Nadal, encara es troben en estat embrionari i no hi ha res concretat. La retallada del 12% per ara és només una proposta i les mateixes fonts precisen que afectarà principalment als treballadors de l'edició en paper, on es troben les nòmines més elevades.

Així, a l'espera del balanç de 2017, el Grup Godó va tancar 2016 amb un benefici de 4,5 milions d'euros, una xifra bastant inferior a la que va obtenir en l'exercici previ, 9,8 milions. Uns números que reflecteixen que el diari que dirigeix Màrius Carol va acabar 2016 amb gairebé un milió d'euros de pèrdues (905.019 euros) davant els guanys de 2015.

SENSE ACORD AL GRUP ZETA

En qualsevol cas, Godó no és l'únic que ha començat l'any amb ajustos. Zeta, l'altra gran editora catalana, també ha comunicat als treballadors d'El Periódico una retallada del 45% de la massa salarial dels seus 400 empleats. Un ajust que la plantilla rebutja perquè considera que "dinamita el clima laboral i els acords signats el juliol passat", quan ja es van acordar rebaixes salarials fins al 2020. Entre les mesures a dur a terme, de moment els treballadors tenen previst mantenir la pressió per suavitzar les condicions de les retallades tot i que no descarten convocar una vaga o fins i tot acudir als tribunals.

Aquest mes de gener, Zeta va acordar el tancament definitiu d'Interviú i Temps, dues de les revistes més emblemàtiques dels quioscos espanyols. Les dues capçaleres arrossegaven importants pèrdues des de fa anys i l'editora que presideix Antonio Asensio ha decidit tancar-les.

De forma paral·lela, Hermes Comunicacions, amos d' 'El Punt Avui', també ha presentat un agressiu ERO que podria portar-se per davant a més de 90 treballadors. Fonts de la plantilla expliquen a aquest diari que les reunions amb l'empresa són constants i que és probable que la setmana que ve ja hi hagi un preacord. Es tracta del cinquè ERO que executa l'empresa des de 2010.