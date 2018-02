La negociació de l'ERO de Bankia que acomiada 1602 treballadors segueix sense acord

Seu de Bankia a Madrid (GETTY)





La negociació formal de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que aplicarà Bankia en el marc de la seva integració amb Banc Mare Nostrum (BMN), procés que contempla la sortida de 1.602 treballadors, finalitzarà aquest dissabte sense que encara s'hagi arribat a un acord entre l'entitat i els representants dels treballadors.

En aquest sentit, fonts sindicals veuen "complicat" signar un acord si la direcció de Bankia no accedeix a les seves pretensions i manté les condicions econòmiques actuals del procés de reestructuració, si bé és possible que alguns sindicats acceptin la proposta que tenen sobre la taula .

A la nit de dimecres, Bankia va accedir a rebaixar el nombre de sortides del procés fins 1.602 empleats, el nou per cent de la plantilla conjunta, el que va acostar postures entre ambdues parts i va permetre desconvocar la vaga prevista per dijous.

Aquesta xifra de baixes, que s'efectuaran sota el criteri de voluntarietat, suposa rebaixar en un 36 per cent el plantejament inicial de Bankia de reduir la seva plantilla en 2.510 treballadors.

De moment, l'ERO contempla prejubilacions a partir dels 55 anys --54 anys a Andalusia, Múrcia, Alacant i Balears-- amb el 60 per cent del salari brut i conveni especial fins als 63 anys.

En relació a les baixes incentivades, Bankia ofereix als menors de 55 anys una indemnització de 30 dies per any treballat, amb un límit de 22 mensualitats, més una prima de 1.500 euros per cada tres anys de prestació de servei.

Els sindicats demanen prejubilacions amb el 80 per cent del salari brut i baixes incentivades amb indemnitzacions de 33 dies per any amb un límit de 24 mensualitats.