La intenció de Comín de tancar Barnaclínic acaba en un augment de sou de 4.000 euros per a la seva directora

Catalina Ana Cabrer, directora general de Barnaclínic, i David Elvira, director del CatSalut





El departament de Salut de la Generalitat ha fet pública la llista de personal directiu de les entitats del sector públic i les retribucions previstes per a l'any 2018. Segons publica 'La Revista de Redacción Médica', són tots alts càrrecs que majoritàriament superen els 80.000 euros anuals i que en alguns casos excedeixen dels 100.000, amb sous que s'assemblen al que cobren els diputats, segons el càrrec que ocupin .

Bona part dels directius han mantingut el mateix sou que tenien l'any passat, llevat d'excepcions com Catalina Ana Cabrer Barbosa, directora general de Barnaclínic SA, que ha vist augmentades les seves remuneracions en 4.195,34 euros anuals. El seu sou ha passat de 122.054.14 a 126.249,48 euros, una retribució que supera en 16.586,48 euros a la qual va cobrar l'any passat l'exconseller Toni Comín, que va guanyar 109.663 euros.

El mateix Comín va anunciar l'any passat la seva intenció de dissoldre Barnaclínic: "No es pot considerar un mitjà propi de l'Hospital Clínic", ha assenyalat. És paradoxal que en aquest context d'inseguretat el sou de Catalina Ana Cabrer s'hagi vist augmentat en més de 4.000 euros anuals. A més del rebuig manifestat pel sector públic, l'Associació Catalana d'Entitats de la Salut (ACES) assegura que hi ha irregularitats des de fa anys a Barnaclínic i que suposa una competència deslleial per a la resta d'empreses.





BONS SOUS PER ALS DIRECTIUS DE LA SANITAT PÚBLICA CATALANA

En aquest sentit, la major pujada salarial entre els alts directius, gerents i administratius del departament de Salut de la Generalitat correspon a Enric Cardoner, l'administrador de Logaritme Serveis Logístics AIE, que guanyarà 6.247,66 euros més i arribarà als 88.170,66 euros .

Així mateix, Jaume Estany Ricart, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, guanyarà 96.000 euros gràcies a la pujada de 1.929,72 euros que se li aplica per a aquest any. Finalment, Francesc Garcúa Que les seves, director de TICSALUT, i David Elvira Martínez, director de l'S ervei Català de la Salut, veuran augmentades les seves retribucions en prop de 1.000 euros.