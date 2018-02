El Constitucional tomba el tràmit de la llei del referèndum per vulnerar els drets dels diputats

Sessió plenària del Parlament de Catalunya





El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat nul l'acord de la mesa del Parlament que va permetre la tramitació i aprovació de la llei del referèndum, que no va admetre la sol·licitud de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), per la qual cosa conclou que es van vulnerar els drets dels diputats.

La sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, respon a un recurs d'empara presentat pel grup parlamentari del PSC davant el TC per les votacions del ple del passat 6 de setembre al Parlament sobre la llei del referèndum presentada per JxSí i la CUP.

Així, l'alt tribunal destaca que l'actuació de la taula del Parlament i dels seus membres es va dur a terme tot i els advertiments del Secretari General del Parlament i pel Lletrat Major, i de les protestes de Cs, PP i PSC, que es van oposar a l'admissió a tràmit ia l'alteració de l'ordre del dia per incloure-la al ple.

El text recull que la preservació del pluralisme polític en els procediments legislatius és inseparable del respecte a la posició i drets de les minories, i ha recordat que la llei del referèndum es va aprovar "al marge de qualsevol dels procediments legislatius previstos i regulats en el reglament del Parlament ia través d'una via inadequada".

Així mateix, assenyala que la majoria es va servir per improvisar i articular una via que va deixar "al seu arbitri les possibilitats d'intervenció i els drets de la resta dels grups i diputats", i recorda que la sol·licitud de dictamen al CGE és, per als grups i diputats, una garantia del propi Estatut de Catalunya en el procediment legislatiu.

"La possibilitat de demanar aquest dictamen no pot ser suprimida per la Cambra sense minva de la integritat del propi procediment legislatiu i alhora dels drets dels representants a exercir aquesta concreta facultat que la llei els confereix i que s'incorpora al seu estatus jurídic -constitucional", i ha reiterat que el Parlament ha d'assegurar l'exercici dels drets i facultats dels parlamentaris, així com la participació no discriminatòria dels seus representants.