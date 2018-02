Ana Basanta denuncia la situació dels camperols colombians en la seva novel·la 'Dies que van valer la pena'

Ana Basanta, autora de la novel·la 'Dies que van valer la pena' (Jordi Basanta)









La periodista i escriptora Ana Basanta aprofundeix en la "situació de vida o mort" dels camperols colombians a costa de la violència dels paramilitars en actitud d'assassins a sou en la seva primera novel·la 'Dies que van valer la pena' (Tandaia), ha explicat Basanta en una entrevista d'Europa Press.

En la novel·la, situada a 2006, una jove sociòloga de 23 anys, Laura, arriba amb una motxilla de vint quilos a les portes de l'Associació Camperola del Magdalena Mitjà (ACMM) a la calorosa ciutat colombiana de Barrancabermeja, i centrada en la història dels desplaçats a Colòmbia, inicia un viatge per les comunitats camperoles.

En aquesta gira l'acompanyarà Álvaro Darío Rojas Restrepo, líder de l'ACMM, acabat de sortir de la presó després de sis mesos reclús per un delicte no provat com a col·laborador de la guerrilla.

La novel·la travessa un context d'amenaces paramilitars, informants que es mouen per venjances personals i camperols innocents assassinats, en què Laura viu "l'esquinç i la passió", i es veu embolicada d'una realitat de la qual ja no podrà escapar.

Tot i que la protagonista coneix molt bé la teoria, hi viu moltes més coses de les que havia pensat: "El que veu li esclata a la cara tot i que sap molt de nombres i milions de desplaçats" que viuen amb la maleta preparada per si arriben els paramilitars , no sap res a com és, en carn pròpia, sentir enmig de la nit trets sense saber la seva procedència.

MÉS REALITAT QUE FICCIÓ

A les seves pàgines hi ha la idea que "hi ha èpoques curtes de la vida que marquen més que anys sencers", el que fa que després d'aquesta experiència seu protagonista no torni a ser la mateixa encara que hagi estat necessari que passi per un desequilibri.

"Hi ha èpoques petites que ens marquen moltíssim, però malgrat això val la pena viure-les perquè val la pena aprendre i recordar, i que ens transportin", ha explicat Basanta, que ella mateixa ha viatjat tres vegades a Colòmbia, la primera amb 29 anys .

Encara preguntada sobre si aquesta novel·la és autoficció ha assegurat que la història de la Laura i Álvaro són inventades, però ha afegit: "La visió de Laura en alguns moments és la meva".

Si bé el paisatge és real, els llocs són recreats i amb descripcions inexactes dels tres viatges que ha realitzat sempre per la zona geogràfica del Magdaleno Medi --la part mitjana del riu Magdaleno--.

CRISI D'IDENTITAT I CULPABILITAT

Una segona trama és la història d'amor entre els seus protagonistes, un episodi "inesperat, boig, bonic i punyent", situada en un escenari de conflicte bèl·lic i amb molts ingredients de versemblança.

La seva història conté també una "crisi d'identitat" de la protagonista que de vegades se sent enfadada sense motiu, atrapada en la culpabilitat, però sobretot a les portes d'una maduresa precoç.

Ana Basanta, catalana d'arrels gallegues, és llicenciada en Història i Periodisme. Ha treballat durant més de quinze anys a l'agència de notícies Europa Press i en l'actualitat és redactora al diari digital Catalunyapress. Ha publicat els llibres de no ficció 'Decidits' (dièresi, 2016), 'Inconformistes' (Angle, 2013), 'Líban Desconegut' (Llibertàries, 2012) i 'Falcó dels Andes' (Libertarias, 2010).