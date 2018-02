ERC no vol acords a mitges i reclama una presidència efectiva i un Govern operatiu

Marta Rovira, aquest dissabte al Consell Nacional d'ERC





La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reclamat aquest dissabte rigor i no fer "acords a mitges" per aconseguir una investidura de la Presidència de la Generalitat que sigui efectiva i formar el pròxim Govern.

En la seva intervenció durant el Consell Nacional del partit, ha avisat que ERC no presentarà "cap acord fins que no hi hagi un acord sòlid i ferm", i s'ha mostrat esperançada que pot arribar en els propers dies.

Rovira ha advertit que no volen "generar falses expectatives" a la ciutadania, pel que considera que els acords s'han d'explicar públicament i de forma transparent, ja que, segons la seva opinió, la societat catalana és madura i està apoderada per entendre i afrontar aquests debats.

Així mateix, ha defensat la necessitat que aquest acord amb els partits independentistes sigui "global" i que permeti governar la Generalitat i acabar amb l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

Per això, ha demanat que els partits independentistes tinguin "màxim rigor i lleialtat" en les seves propostes i en les negociacions.

"Amb lleialtat, confiança i rigor, només així, estic convençuda que en els propers dies podrem explicar que continuarem avançant", ha reivindicat.

Ho ha dit el dia després que ERC no s'adherís a la proposta de JxCat per reformar la Llei de Presidència per investir distància a Puigdemont, que ERC veu difícilment viable, perquè considera que seria impugnada de forma immediata davant del Tribunal Constitucional (TC ) i obriria un nou contenciós amb l'Estat.

UN GOVERN LEGÍTIM: RECONEIXEMENT I OPERATIVITAT





La líder republicana ha assegurat que hi ha un consens a Catalunya per reconèixer la legitimitat del candidat de JxCat, Carles Puigdemont, i alhora formar un Govern efectiu a Catalunya: "Reconeixement i operativitat, les dues coses alhora".

"Hem de poder recuperar la Generalitat per poder avançar, si no, no avançarem. I hem de dotar de reconeixement al president Puigdemont a Brussel·les", ha manifestat.

També ha sostingut que perquè aquest acord sigui "més fort i ferm" ha d'incloure diversos elements: una investidura efectiva, reconèixer la legitimitat de Puigdemont a Brussel·les, un pla de legislatura, i un pla i un acord de Govern a Catalunya.

L'OBJECTIU ÉS ACABAR AMB EL 155





Rovira ha reclamat que "cal més intel·ligència col·lectiva que mai i més unitat que mai", ja que considera que les adversitats que té l'independentisme també són més difícils que mai.

Considera que l'objectiu és acabar amb el 155, que ha qualificat com un "llast per a la inversió social" a Catalunya i ha alertat que alguns sectors del PP, PSOE i Cs demanen que s'allargui el 155 perquè, segons ella, afecti al model d'escola catalana ia TV3.

"Es volen carregar els grans consensos que aquest país ha forjat. No ens podem permetre qualsevol escenari que no impliqui posar fi a l'article 155", ha sentenciat.

JUNQUERAS JA FA 100 DIES QUE ÉS A LA PRESÓ





El discurs de Rovira ha començat amb un record per al líder d'ERC, Oriol Junqueras, que aquest dissabte compleix 100 dies des del seu ingrés a la presó: "No hi som tots, no ens cansarem de dir-ho".

Ha lloat el lideratge de Junqueras i ha explicat que els missatges que envia des de la presó la esperonen "a seguir treballant per construir un país més just i més lliure" reconeixent la diversitat de la societat catalana.