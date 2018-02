Els Comuns exigeixen a ERC i la CUP que siguin valents i que proposin un altre candidat

Elisenda Alamany, diputada al Parlament per CatECP





La diputada electa d'CatECP al Parlament Elisenda Alamany ha demanat a ERC ia la CUP que "siguin una mica més valents" i proposin un candidat que pugui protagonitzar un govern a Catalunya perquè, segons ella, és urgent tenir un Govern que no sigui comandat per la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, i poder recuperar les institucions catalanes.

En declaracions als periodistes aquest dissabte, Alamany ha valorat la situació política actual i ha considerat que continuen encallats perquè "no hi ha la possibilitat de tenir un govern efectiu a Catalunya".

Sobre la proposta de JxCat de modificar la llei de la presidència, Alamany ha afirmat que canviar-la en favor d'un president que no està a Catalunya, sinó que està a Brussel·les, és allargar el 155 perquè, i ha dit que una presidència telemàtica suposaria la intervenció automàtica de les institucions: "no forma part de la solució, sinó del problema, que és que no tenim govern".

En aquest sentit, ha dit que necessiten un Govern que estigui a Catalunya, i ha instat JxCat i ERC a deixar de "marejar la perdiu" amb, segons ella, uns jocs partidistes que no permeten superar el bloqueig.

"La prioritat més absoluta ara mateix no són més simbolismes, sinó accions que ens deixin en una millor situació", ha indicat la diputada d'CatECP.

Ha assegurat que "amb simbolismes el país no avança" i insisteix que la prioritat hauria de ser acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, recuperar la dignitat de Catalunya i començar a pensar com desencallen la situació i com recuperar l'autogovern i les institucions catalanes.





PER ALS POLÍTICS EL TEMPS NO CORRE, PER A LES PERSONES SI





En relació a l'informe dels lletrats presentat aquest divendres en el qual van exposar que el compte enrere de dos mesos per investir 1 president de la Generalitat no s'ha activat, Alamany ha afirmat que ells ja consideraven que el temps no corria però que tot i que "per els polítics el temps no corre, per a les persones sí ", pel que demana claredat als partits sobiranistes.

Segons Alamany, els polítics tenen la responsabilitat de buscar un candidat que pugui tenir un govern per a tots els catalans: "No entenem que tres partits que es van presentar per separat a les eleccions i que per tant sembla que tenen projectes polítics diferents només tinguin un sol candidat ".

Així mateix, ha considerat que "ERC segueix subordinat als designis de JxCAT" i és per això que el país està encallat per un nom, que és el de Puigdemont, en les seves paraules, de manera que insisteix en pensar en com tenir un govern efectiu des de Catalunya i no des de Brussel·les.