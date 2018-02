Alberto Garzón reclama una República federal que inclogui Catalunya en una Espanya plural

Alberto Garzón, coordinador general d'IU, al Congrés





El coordinador general d'IU, Alberto Garzón, ha apel·lat aquest dissabte a Logronyo a "no ignorar a una gran part majoritària de la societat catalana que vol un model d'estat diferent" i insisteix a "defensar el model d'IU anomenat República federal".

Aquest model, ha indicat, "permet entendre a Catalunya dins d'una Espanya que entengui la pluralitat i que pugui resoldre problemes territorials i socials al mateix temps".

Alberto Garzón es troba aquest dissabte a Logronyo on està participant en un acte públic organitzat per Esquerra Unida i on han pres la paraula també el coordinador general d'IU, Diego Mendiola, i la regidora, Idoia Eguileor.

El líder d'IU ha apostat per aconseguir que a Catalunya "hi hagi un Govern" que, probablement, "pels números" sigui independentista "però sempre dins de la llei". Per Garzón "aquest ha de ser el pre requisit perquè s'abordi el problema de fons".

Un problema de fons que es tradueix --segons Garzón-- que "hi ha una part majoritària de la societat catalana que aposta per un model d'estat diferent i nosaltres, des d'IU, defensem un model anomenat Republica Federal per al nostre país que va a ser la síntesi d'aquest problema ".

"Tenim així una proposta que s'ha d'asseure a sobre de la taula per abordar un problema de gran profunditat", ha insistit.

Alberto Garzón ha recordat que des d'IU "no podem donar suport de cap manera propostes com la Declaració Unilateral d'Independència perquè és un carreró sense sortida" però "ignorar que a Catalunya hi ha una proporció important que vol redefinir la seva relació amb la resta del país seria també un gran error ".

Davant d'això "cal seure de manera democràtica amb totes les forces possibles" per abordar aquesta situació "que va haver de modificar molts assumptes del nostre país, entre elles, la Constitució per trobar un encaix que sigui de la satisfacció de la majoria de la població a Catalunya ia Espanya ".