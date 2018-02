La negociació de l'ERO de Bankia acorda fixar en un màxim de 2.000 les sortides voluntàries

Seu de Bankia a Madrid (GETTY)

Bankia i els sindicats han aconseguit un acord de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), que aplicarà l'entitat en el marc de la seva integració amb Banc Mare Nostrum (BMN) i que preveu finalment un màxim de 2.000 sortides voluntàries, segons han informat en fonts sindicals.





En concret, d'aquestes 2.000 baixes previstes, 1.587 són amortitzacions de llocs treball, enfront dels 1.602 fixats anteriorment, 198 suspensions de la relació laboral (excendencias anteriors majoritàriament) i 215 sortides voluntàries addicionals que l'empresa podrà concedir.





L'acord s'ha subscrit després de diversos dies de negociació amb el 92% de la representació sindical (CCOO, UGT, ACCAM, SATE, SESFI, UOB i ACB).





Així, l'ERO contempla prejubilacions a partir dels 55 anys --54 anys a Andalusia, Múrcia, Alacant i Balears-- amb el 63% del salari brut, enfront del 60% plantejat anteriorment, i una prima per edat.





Els treballadors d'entre 55 i 57 anys tindran una prima de 6.500 euros, els de 58 anys, de 5.200 euros, els de 59 anys, de 4.000 euros i els de 60 anys, de 1.000 euros, mentre que els de 54 no tindran prima .





La indemnització es percebrà en renda, des de la data de sortida fins als 61 anys, per als de 54 anys (en territoris excedentaris) i per als de 55 anys, fins als 62 anys per als de 56 anys i fins als 63 anys per als de 57 i més.





Segons l'acord subscrit, els dos primers anys es complementarà tenint en compte la desocupació, amb una antiguitat mínima de deu anys, alhora que hi haurà conveni especial de la Seguretat Social fins els 63 anys, excepte els de 54 que seria fins als 61.





Així mateix, l'acord recull una prima ajuda a la jubilació, que serà de 6.000 euros per als que es jubilin entre els 61 i 61,5 anys i de 2.500 euros si ho fan entre els 61,5 i 62 anys.





D'altra banda, els empleats menors de 55 anys (54 en territoris excedentaris) tindran una indemnització de 30 dies per any treballat, amb un límit de 22 mesos, a més d'una prima de 2.500 euros per cada tres anys que excedeixi els 25 anys.





Pel que fa a la mobilitat geogràfica no acceptada pel treballador, l'acord entre Bankia i els sindicats preveu la mateixa indemnització que els menors de 55 anys, sense primeres.





Per la seva banda, els empleats afectats per la mobilitat geogràfica rebran una prima d'entre 4.000 euros (de 51 a 100 quilòmetres) i 16.500 euros si es tracta de canvis entre les illes i la Península. A més, l'entitat i els sindicats han fixat una ajuda per canvi de residència de 12.000 euros, sempre que la distància sigui superior a 150 quilòmetres.





L'acord recull a més l'harmonització de condicions per a empleats procedents de BMN, amb una paga el 2019 i 1,5 el 2020 per tal d'igualar les pagues actuals a Bankia, i amb un complement salarial de fusió BMN (mantenir el sistema en 2018 i el 2019 inaplicació del sistema).





Sobre els horaris, les parts han acordat l'aplicació dels vigents a Bankia a partir l'1 de juliol del 2018, mentre que hi haurà flexibilitat horària en els serveis centrals, zones i territorials.





Segons l'acord, on hi hagi excedents de plantilla (Balears, Múrcia, Alacant i Granada) si no hi ha voluntaris suficients, l'adscripció serà obligatòria.