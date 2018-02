La Guàrdia Civil investiga a 11 associacions i a la Plataforma Pro Seleccions Catalanes

La Plataforma Pro Seleccions Catalanes, una de les entitats investigades





La investigació sobre els recursos econòmics destinats al referèndum il·legal de l'1-O arriba a la Plataforma Pro Seleccions Catalanes i a altres 11 associacions, a més d'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). Les forces i cossos de seguretat de l'Estat treballen conjuntament en el seguiment de partides econòmiques que consideren connectades amb l'organització i campanyes del referèndum.

Les entitats incloses a la llista són el Cercle Català de Negocis, el Centre Internacional Escarré per a les Minories ètniques i els Nacions (Ciemen), la Fundació Catalunya Estat, la Plataforma per la Llengua, l'Associació Catalana de Professionals (ACP), la plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català, la plataforma Sonirania i Justícia, la plataforma Sobirania i Progrés, la plataforma la Fàbrica i el Col·lectiu Emma.

La Guàrdia Civil vol conèixer les quantitats que han manejat en subvencions públiques i un altre tipus d'ingressos i el seu destí final. Els agents investigadors han comprovat que totes aquestes agrupacions han format una plataforma addicional que les engloba sota el nom d'El Clauer, registrada a nom de la pròpia Òmnium Cultural i amb seu a la mateixa adreça d'Òmnium.

Només en els mesos previs al referèndum, la Generalitat va atorgar ajuts a 86 mitjans de comunicació digitals (1,5 milions d'euros), a 198 publicacions escrites (3.890.000), a 18 empreses radiofòniques (570.000 euros) i a 19 televisions ( 570.000 euros). Totes elles justificades per l'objectiu de difusió de continguts en català.

En alguns casos el favoritisme resulta evident per les implicacions de les seves protagonistes. Com en el cas dels fons destinats a la Fundació Revista de Catalunya, que va ingressar 33.000 euros. El seu director és Quim Torrà, expresident Òmnium i conseller de l'ANC. O la de la Fundació CATmón -100.000 euros-, on es troba Víctor Terradellas, el seu president i ex secretari general de Relacions Internacionals de CDC.