Podem convida el PSOE a sumar-se a l'acord amb Cs per a la reforma de la llei electoral

Irene Montero i Juan Carlos Girauta, portaveus de Podem i de Cs





El secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi Polític de Podem, Íñigo Errejón, ha demanat al PSOE que s'uneixi al principi d'acord entre Units Podem i Ciutadans (Cs) per canviar el sistema electoral d'Espanya i que aprofiti la "oportunitat històrica" davant el Govern en minoria del PP.

"Li demanem al PSOE que no deixi que aquesta oportunitat històrica s'escapi entre les mans. Podem canviar el sistema electoral perquè tots els vots valguin el mateix, perquè es compleixi el principi de proporcionalitat de la Constitució", ha declarat el diputat ' morat 'als mitjans de comunicació després de participar en un acte de protesta al madrileny Hospital 12 de Octubre contra la falta d'inversió i el deteriorament del complex sanitari.

Errejón s'ha referit a la reunió mantinguda entre el seu partit i Cs aquest dijous i ha celebrat el "principi d'acord" assolit entre les dues formacions per dotar Espanya d'una llei electoral en què "les regles del joc siguin més justes". "Aquesta reforma no li treu pes a cap província ni cap territori", ha dit, i ha afegit que l'únic que pretén és "que tots els vots valguin el mateix".

El que fos portaveu de la formació estatge al Congrés dels Diputats ha assegurat que el president del Govern, Mariano Rajoy, voldria que la Legislatura fora "perduda" i que "no es canviés res". "Tenim la possibilitat no només competir sinó de començar a cooperar entre formacions diferents per fer algunes de les transformacions pendents d'aquest país", ha afegit abans d'expressar el seu desig que el PSOE "estigui a l'altura".





VIA DE COORDINACIÓ PERMANENT





Units Podem i Cs es van reunir aquest dijous a la cambra baixa per abordar la reforma de la llei electoral i els seus dos portaveus, Irene Montero i Juan Carlos Girauta, van anunciar l'acord d'obrir "una via de coordinació permanent" per aconseguir tirar-la endavant aquest 2018 sense necessitat d'alterar la Carta Magna.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, li va recordar aquest divendres al PSOE que al seu programa electoral defensava una variació del sistema electoral per augmentar la proporcionalitat, però tant la portaveu socialista al Congrés com el seu vicesecretària general, Margarita Robles i Adriana Lastra, es van pronunciar assenyalant que la reforma electoral no és "una subhasta" i que no acceptaran una revisió "partidista".

D'altra banda, encara que l'acord per a la investidura de Rajoy signat per PP i Cs el 2016 incloïa una modificació de la llei electoral, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va suggerir ahir després de la reunió del Consell de Ministres que tant Podem com ciutadans "busquen el seu benefici particular". Per això, considera que el canvi de sistema és un tema "delicat" en què s'ha de buscar el major consens perquè "tothom se senti còmode".