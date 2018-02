Elsa Artadi insisteix que Puigdemont és l'únic candidat de JxCat i del Parlament

Elsa Artadi és la portaveu de JxCat al Parlament





La portaveu d'JxCat al Parlament, Elsa Artadi, ha rebutjat aquest diumenge la possibilitat que el candidat de la seva formació, Carles Puigdemont, pugui ser nomenat com a "president simbòlic".





"No considerem en cap cas que el president Puigdemont hagi de ser un president simbòlic", ha assegurat en una entrevista del diari Ara recollida per Europa Press.





Artadi ha reiterat que Puigdemont és l'únic candidat de JxCat i del Parlament, i ha recordat que té el suport de la majoria absoluta dels diputats, de manera que no entén "que s'estigui parlant de plans B o d'alternatives".





També ha rebutjat que ella pugui ser investida presidenta, després que en els últims dies hi hagi transcendit que Artadi podia ser la candidata alternativa de JxCat per la Presidència.





Ha explicat que JxCat ha presentat una proposició per modificar la llei de presidència per "posar per escrit i de manera explícita el que ni el reglament ni la llei prohibeixin", malgrat que afirma que Puigdemont ja es podia investir a distància sense necessitat de modificar aquesta llei.





"Ens han dit que amb la normativa actual no podem fer el que volem. Doncs nosaltres canviarem la normativa", ha sostingut, en referència a la possibilitat que el Tribunal Constitucional (TC) pugui impugnar aquesta reforma.





Així mateix, ha alertat que, si el TC dictaminés que no es pot fer aquesta modificació, "seria una vulneració més" perquè, segons la seva opinió, estaria dient al Parlament que no pot legislar.





NO HI HA CONFLICTE AMB ERC NI LA CUP, SINÓ AMB L'ESTAT





Artadi ha assegurat que "han fructificat algunes coses" en les negociacions i que el conflicte no el tenen amb ERC ni la CUP, sinó amb l'Estat.





A més, ha destacat que ningú vol noves eleccions, però que "és evident que no es pot descartar res". "No tindria sentit i tampoc estem tan allunyats per acabar en unes eleccions", ha sentenciat.





EL PDECAT TAMPOC VOL UN CANDIDAT ALTERNATIU





Tampoc el PDeCAT desitja que es nom a un candidat alternatiu. En els últims dies, ha transcendit que des JxCat s'han estudiat alguns noms davant la previsió que Puigdemont faci un pas enrere sense haver-ho consultat amb el partit.





Concretament, la llista inclou sis possibles substituts. Elsa Artadi, per exemple, va abandonar la formació de la qual era membre de la direcció poques setmanes abans de presentar-se la llista d'JXCat per poder formar part com a independent. Des del PDeCAT l'acusen ara de tenir informació privilegiada i utilitzar-la per als seus interessos i critiquen a més la seva desmesurada ambició.





Tampoc veuen viable la possible investidura de l'alcalde de Valls, Albert Batet. I des de la direcció de l'PDeCAT assenyalen que "algú que va perdre dins el Consell Nacional del partit la votació sobre incompatibilitats entre càrrecs institucionals i orgànics, creuen que tindria suport per ser president de la Generalitat?".





Des del PDeCAT també recorden als promotors d'JxCat que hi ha fins a "13 diputats afiliats i sota la disciplina del PDeCAT". Diuen que "no ha de sonar a amenaça", però que en cas d'un pas enrere de Puigdemont ha de consensuar el substitut perquè, en cas contrari, "podria tenir conseqüències".





Dels 13 diputats del PDeCAT en JxCat, tres estan investigats pel Tribunal Suprem amb mesures cautelars com la retirada del passaport, fet que els impossibilita viatjar a Brusselles per participar en les reunions i negociacions amb Puigdemont. Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Guinó no poden sortir d'Espanya, per la qual cosa les seves funcions quedarien limitades en cas que algun d'ells fos triat president.





La resta, a excepció de tres alcaldes, Marta Madrenas, Albert Batet i Marc Solsona, són regidors o afiliats amb poc pes dins el partit. Madrenas, que va substituir a Puigdemont al capdavant de l'Ajuntament de Girona fa just dos anys, es dóna pràcticament per descartada ja Batet li descarten en el PDeCAT.





L'únic que comptaria amb el suport del seu partit i d'una majoria de JXCat seria Marc Solsona, un home moderat i negociador que va ocupar un escó al Congrés dels Diputats entre 2011 i 2015.





COMÍN DEFENSA TENIR UN GOVERN A CATALUNYA I UN ALTRE A BRUSSEL•LES





Per la seva banda, el diputat d'ERC al Parlament Toni Comín ha defensat la possibilitat que es formi un doble Govern, un a Catalunya i un altre a Brussel•les (Bèlgica).





En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha assenyalat que l'objectiu és acabar amb el 155 i avançar cap a la independència, per la qual cosa considera que "si els objectius són aquests, la solució només pot ser comptar amb els dos instruments".





"El Govern a l'interior ens permetrà aixecar el 155, però també siguem realistes. És un Govern que podrà fer polítiques autonòmiques, que estarà vigilat", ha advertit, i ha sostingut que un Govern a Brussel•les és l'únic que pot avançar cap a la República.