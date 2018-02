La qüestió catalana no afecta la incertesa econòmica que es manté en mínims

La Borsa de Barcelona





La incertesa econòmica a Espanya es va mantenir al gener en nivells històricament baixos, en augmentar només quatre punts en el mes, fins als 27 punts, en un context en què no s'està veient afectada pel impàs polític català i se segueix beneficiant de les bones perspectives de creixement, segons l'últim índex IESE d'Incertesa Econòmica.

D'acord amb l'anàlisi de l'IESE, el més rellevant és l'augment de la incertesa respecte al tipus de canvi dòlar-euro, que va augmentar en 24 punts, fins als 83, un reflex de les intencions del president dels Estats Units, Donald Trump, de mantenir un dòlar feble per afavorir les exportacions nord-americanes.

Per contra, la incertesa sobre la Borsa va disminuir sis punts, fins als 52, alhora que la incertesa sobre el preu del petroli va baixar quatre punts, fins als 67 punts, i la relativa al deute espanyol va romandre en 0.

D'aquesta manera, l'Índex IESE d'Incertesa Econòmica (I3E) es va elevar només quatre punts en el primer mes de l'any 2018, situant-se en els 27 punts en una escala de 0 a 200 punts, de manera que es manté en nivells històricament baixos.

El professor de l'IESE i responsable de l'índex, Miguel Ángel Ariño, afirma que "no hi ha motius de preocupació per la incertesa econòmica a Espanya, que no n'hi ha", si bé considera que en l'única cosa en el que cal estar "vigilant" és en l'evolució del dòlar i la possible guerra de divises que pot generar, que en tot cas "no serà molt significativa".