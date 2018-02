L'accident d'avió a Moscou amb 71 persones a bord no deixa supervivents

Restes de l'avió accidentat (Russian Today)





El vol 6W 703 de l'aerolínia Saratov Airlines, amb 71 persones a bord (65 passatgers i 6 membres de la tripulació), que cobria el trajecte entre Moscou i Orsk, a la regió de Orenburg, s'ha estavellat prop de la capital russa - costat de la localitat de Argunovo- minuts després d'haver enlairat de l'aeroport moscovita de Domodédovo.

Després de l'enlairament de l'aparell, un bioreactor AN-148, els radars van perdre el seu senyal. L'avió, segons dades de Flightradar, va romandre en l'aire 2 minuts i 11 segons. La Fiscalia de Transport de Moscou ha confirmat que no hi ha supervivents.

L'aeronau sinistrada s'ha estavellat en un camp del districte municipal de Rámenski, segons han informat fonts dels serveis d'emergència. Els equips de rescat no ho han tingut fàcil per arribar a la zona de l'accident per la neu acumulada en el lloc. Veïns de la zona van dir a mitjans locals que van veure com el AN-148 queia a terra embolicat en flames.

Entre les víctimes no hi ha persones de nacionalitat espanyola, ha informat l'Ambaixada espanyola a Rússia. Es creu que gairebé la totalitat dels passatgers eren de nacionalitat russa.

De moment, es desconeixen les causes que haurien provocat el sinistre. Una de les caixes negres ja ha estat localitzada. El Ministeri de Transport de Rússia estudia possibles hipòtesis, incloses les condicions meteorològiques i un error del pilot. L'avió va aconseguir una altura de prop de 1.800 metres i una velocitat de 600 km / h, després de la qual cosa va començar a perdre alçada per una "raó desconeguda". La companyia Saratov Airlines ha explicat que no tenien cap dada negativa respecte a la condició tècnica de l'avió, que va entrar en servei amb la seva companyia el 2016.

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha ofert el seu condol a familiars i amics de les persones que han mort en l'accident del AN-148 i ha demanat al Govern investigar la catàstrofe, segons ha fet saber el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

Aquest és el primer accident d'aquest model d'avió, fabricat per una unió d'empreses entre la ucraïnesa Antonov i la russa Voronezh Aircraft, associació que es va trencar l'any passat per les notables desavinences polítiques entre els dos països i seria també el primer accident de la companyia Saratov, una de les moltes companyies aèries privades nascudes després de la privatització de l'antic sector aeri soviètic a principis de la dècada dels 90.

Cubana d'Aviació té mitja dotzena d'AN-158, la versió allargada d'aquest model, que és l'aparell que sol usar Raúl Castro en els seus viatges dins de Cuba i l'operador més exòtic de l'avió és Air Koryo, la companyia aèria nacional de Corea del Nord. En un dels reportatges marcadament patriòtics que l'agència oficial de notícies nord-coreana apareix el líder suprem del país, Kim Jong-un, pilotant un d'aquests aparells, mentre una veu femenina enalteix les virtuts del també aviador.