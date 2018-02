El Getafe frena el Barça i empata sense gols al Camp Nou

Gaku Shibasaki, del Getafe, i Yerri Mina, del Barça, durant el partit (EFE)





Yerry Mina ha estrenat titularitat el mateix dia que Valverde provava a Lucas Digne en la posició de central. I això s'ha vist reflectit en els primers 45 minuts que es van disputar al Camp Nou, un estadi que gaudia de Messi per 300º vegada, desaparegut en aquesta ocasió.

Segons relata Eurosport, els blaugranes no van arrencar com acostumen, amb la pilota. De fet, els va costar guanyar aquesta possessió i no va ser fins a l'equador de la primera meitat quan Luis Suárez va caçar la seva primera oportunitat. L'uruguaià ho va fer en fora de joc, igual que va ocórrer a la vora del descans amb un gol de l'ariet que va ser anul·lat. Mentrestant, el Getafe contragolpeó i va intimidar a Ter Stegen, primer amb un xut creuat d'Ángel i posteriorment amb una mala definició de Gaku.

El Barcelona va trobar porteria per primera vegada en la segona part amb dos xuts de Coutinho i fins i tot va gaudir d'un xut amb la puntera de Luis Suárez que va passar prop del pal defensat per Guaita. Era la primera vegada que el conjunt de Valverde trobava porteria ja que a la primera meitat no ho van fer. No obstant això, després del alè local es va iniciar el vendaval blau, vestits de groc per a la cita. Gaku, va veure avançat al Ter Stegen però no va encertar en l'execució, Antunes va xutar de volea a la graderia i Amath va creuar massa un centre-xut que va treure amb la punta dels dits el porter germànic. Es va esperar l'infal·lible flaix del '10' del Barça que no va arribar.

Iniesta i Dembélé van entrar en acció i el Barça va guanyar presència a la banda dreta però això no va significar gol. Yerry Mina va poder obrir el marcador amb un cop de cap a la sortida d'un córner però la pilota es va anar fregant el pal. Els minuts van anar passant i amb els canvis de Bordalás el Getafe va aguantar per esgarrapar un valuós punt del Camp Nou. Això sí, encara va quedar el cop de cap final de Luis Suárez i l'esplèndida mà de Guaita. Els blaugranes sumen el seu segon empat consecutiu després de les taules a Cornellà i comencen a perdre el matalàs que tenien respecte als seus perseguidors, ara l'Atlètic de Madrid se situa a set punts mentre que el Reial Madrid està a 17.