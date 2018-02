Mireia Boya, de la CUP, declara dimecres davant Llarena per la seva responsabilitat en el 'Procés'

Les dirigents de la CUP, Mireia Boya i Anna Gabriel (RTVE)





El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el denominat procés sobiranista, reprendrà la setmana que el seu calendari d'interrogatori a investigats amb el de l'expresidenta de la CUP al Parlament Mireia Boya.

Dilluns dia 19 serà el torn de Marta Pascal i de la número dos a la llista d'ERC, Marta Rovira; el 20 estan citats Artur Mas i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, i el torn el tancarà Anna Gabriel el dia 21.

El jutge instructor va ampliar en un acte del passat 22 de desembre la investigació contra aquestes sis persones --la causa compta amb 28 imputats-- pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació per la seva participació "especial i destacada" en el procés independentista. Aquesta decisió la va prendre després de conèixer l'informe de la Guàrdia Civil en el qual assenyalen que tots ells hauria format part del Comitè Estratègic per declarar unilateralment la independència de Catalunya.

Així constava en el document 'Enfocats', el full de ruta per a la creació d'un nou Estat, confiscat al domicili de Josep Maria Jové, número dos de l'exvicepresident Oriol Junqueras. També se li va requisar una agenda en la qual hi havia apunts manuscrits sobre el procés independentista.

'Enfocats' més l'agenda coneguda com la 'Moleskine' han estat especialment reveladors a l'hora de situar els imputats en el paper que van ocupar durant el procés sobiranista. El jutge Llarena, segons va explicar en la seva exposició raonada, va ampliar la investigació contra aquests polítics perquè va tenir en compte també una sèrie d'elements que "poguessin corroborar el que en aquest document es recull".

UNITAT D'ACCIÓ PLENA

Segons l'informe de la Guàrdia Civil, tots els actors del procés sobiranista van actuar sota una "simbiosi absoluta" i unitat d'acció plena. I els membres del comitè, en concret, van ser "copartícips" del disseny de l'estratègia d'independència, ja que van dirigir i van controlar la implementació dels seus plans per a la creació d'un Estat sobirà i per tant van mobilitzar els recursos humans i materials necessaris per a això .

En aquest Comitè Estratègic es trobaven aquests sis investigats al costat d'altres imputats en la causa com l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont --en Brussel·les (Bèlgica); l'exvicepresident Oriol Junqueras; l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez; el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart --els tres a la presó--, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; i l'exmembre de la Mesa Lluís Maria Corominas (PDeCAT).