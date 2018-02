Molta memorització i poc saber

Li aposto que no recorda tres afluents del Guadiana, ni l'ordre dels emperadors romans, ni el nom dels representants de la generació del 27 de bronze i dues de les seves obres. Encara que li sembli increïble, tot això que ha oblidat un dia ho recitava fil per randa.





No pot negar-se que vostè té certa cultura general, però pensi en els ensenyaments que ha assimilat veritablement després del seu pas per l'EGB, el BUP i el COU. D'allò que abans havia memoritzat fil per randa, tan sols li queda una mica de saber que li serveix en la seva vida quotidiana, la resta ja fa segles que no està en vostè. El que li queda aquí dins, el que veritablement ha interioritzat, a part del que és bàsic i algunes generalitats, són les paraules d'algun mestre en particular, una explicació que el va il·luminar o una recomanació que va alimentar el seu gust pel saber. La resta ho va aprendre al pati del seu col·legi, en les seves experiències de vida i en les activitats que va triar o va haver d'emprendre.





Si heu guardat aquests i no uns altres sabers és perquè a vostè li van resultar significatius, perquè es van enganxar, sense saber com, a una part del seu ésser, experiències que li van aportar alguna cosa important, una mica del que va prendre nota. Per la resta, vostè va fer una absurda proesa memorística, va deglutir continguts que no va poder digerir i després vomitar-se en un examen els va haver d'oblidar per donar-se un nou afartament bulímic. No voldria desanimar, però he de dir-li que les seves bones notes, almenys en les assignatures de lletres, no depenien tant de la seva capacitat de raonar com de capacitat de memoritzar.





Bé -em dirà-, després de tot no ens ha anat tan malament. I té vostè raó, encara que crec que tampoc ens hauria anat malament si ens haguessin convidat a pensar una mica en comptes de a memoritzar sense més. Sí, he de reconèixer que no ens ha anat tan malament, però convindrà amb mi que al segle passat comptàvem amb l'avantatge que, per poc que el vent no fos molt desfavorable, trobàvem una feina relativament a prop en la qual no es requeria més competències de les que els nostres títols acadèmics anunciaven. A més, en la nostra recerca d'un primer lloc de feina competíem en igualtat de condicions contra altres alumnes criats en el mateix sistema memoritzant.





ERA DIGITAL





El que és sorprenent és que els seus fills o els seus néts, nascuts ja al segle XXI, els anomenats "residents" del món digital, segueixen enclaustrats en el mateix sistema educatiu provinent (encara que se li hagin aplicat diferents maquillatges i pegats) del segle XIX. El preocupant és que els xavals d'avui no tenen la nostra sort i quan surten dels instituts i les universitats amb el cap ple de dades es troben en un món global i precari en el qual han de veure-conotros nois i noies educats en altres sistemes, probablement també defectuosos però que no incideixen tant en criar papagais sinó en promoure la curiositat, la recerca i el pensament crític, on el conjunt de les assignatures orbita sobre projectes i on les avaluacions tenen en compte el que els moderns diuen softskills, habilitats toves, que són, per exemple, la capacitat de treballar en equip, de transmetre un missatge, d'argumentar, d'investigar, d'analitzar la informació, de crear, etc. A més, a diferència d'aquí, en aquests altres llocs no dubten que tenir altes competències en anglès i en informàtica ja no és un extra sinó un requisit. Així, els joves sortits de les nostres aules, que obligats per la manca de feina han de fugir fora, es veuen en franca desavantatge enfront dels seus competidors estrangers educats en major concordança amb aquests temps líquids.





A Espanya hem patit diverses "reformes" educatives animades ideològicament i sense cap veritable canviar en l'essencial. Em sembla que el nostre és un sistema viejuno i injust en el qual (recordo que parlo de les assignatures de lletres) brilla qui posseeix un bon disc dur, no el que pensa més i millor, molt menys el que s'atreveix a ser crític o sortir una mica del guió que pot ser titllat d'extravagant, per no dir perillós.





Els il·luminats autors de les lleis educatives semblen no entendre que el veritable aprenentatge requereix de tres virtuts fonamentals: passió, paciència i persistència. Sense passió, sense il·lusió, sense curiositat no pot exigir-se la paciència ni la persistència necessària per aprendre. Aquesta passió inicial l'ha de sentir i transmetre el professor. Però en un sistema educatiu dissenyat per polítics i teòrics, on mai s'ha comptat veritablement amb l'opinió del professor de a peu, resulta molt difícil ser mestre en el sentit profund del terme. Un programa acadèmic tan ple de continguts, exàmens i deberescomo mancat d'idees, deixa molt poc marge a la llibertat i la creativitat del professor. En aquestes circumstàncies, resulta heroic l'apassionat compromís detantos mestres amb la seva vocació. Tant de bo no la perdin.