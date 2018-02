Investigadors alerten d'una crisi irreversible en la ciència espanyola

Científics alerten que les retallades en el sector





Un grup de científics espanyols ha alertat a través de la plataforma change.org del "progressiu abandonament de la ciència espanyola provocada per les retallades en la inversió" per part del Govern de Mariano Rajoy i anima a signar "contra les retallades econòmiques i humans en la investigació espanyola".





Sota el títol 'La ciència espanyola, davant d'una crisi irreversible? Actua', els investigadors remarquen que no hi ha partides pressupostàries, que s'han restringit places i que no hi ha subvencions a projectes, una situació especialment crítica en la convocatòria de 2017 de Projectes d'Investigació, Desenvolupament i innovació (R+D+I).





La negativa situació de la ciència i la tecnologia a Espanya "incideix de manera dramàtica en investigadors joves que no poden establir nous grups de treball", afegeix la carta, que incideix que la ciència és motor cultural i econòmic d'un país.





Per tot això, els experts apel·len a científics, acadèmics, societats científiques, sindicats i altres organitzacions a emprensder accions per corregir la situació.





Aquest és el text íntegre de la carta:





LA CIÈNCIA ESPANYOLA, DAVANT UNA CRISI IRREVERSIBLE ?. ACTUA





Els signants d'aquesta nota denunciem la situació de progressiu abandonament de la ciència espanyola provocada per les retallades en la inversió en ciència per part de l'actual Govern d'Espanya.





A les retallades se suma la no execució de diverses partides pressupostàries. S'han restringit places, suport a les infraestructures científiques i subvencions a projectes. Això va culminar en un inacceptable descens del nombre i quantia de les subvencions corresponents a la convocatòria 2017 de Projectes de R + D + I del Programa Estatal d'Investigació, Desenvolupament i Innovació.





Al descens dels fons per a la ciència ha d'afegir el retard en un any de la posada en marxa del nou Pla Estatal d'R+D+I (2017-2020) i la incertesa sobre els pressupostos econòmics i recursos humans amb que s'aplicarà.





Aquest estat de coses repercuteix negativament en tot el sistema de ciència i tecnologia del país i incideix de manera dramàtica en investigadors joves que no poden establir nous grups de treball.





La ciència és un motor cultural i econòmic d'un país i no donar-li suport representa agreujar el dèficit econòmic del país i la precarització laboral, com s'ha documentat en informes nacionals i internacionals. Per això, apel·lem als científics, acadèmics, societats científiques, sindicats i altres organitzacions preocupades per la situació social del nostre país a que emprenguem les accions que estiguin al nostre abast per intentar corregir la situació actual. El compromís amb la ciència i amb la societat així ens ho exigeix.