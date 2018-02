Rivera a Cospedal: Arrimadas no salvarà la papereta als separatistes intentant la seva investidura

Rivera no vol que Cs salvi els independentistes





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha dit aquest dilluns a la ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que la líder de la formació taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, el que no farà és "salvar la papereta als separatistes" presentant la seva candidatura a la investidura com a presidenta autonòmica.





Així ha respost Rivera, en una entrevista a Antena 3, a la demanda dels populars que la candidata de Cs a la Generalitat es presenti a la investidura, encara que pugui resultar fallida, perquè almenys comenci a córrer el termini per la convocatòria d'uns nous comicis a Catalunya.





"Nosaltres hem guanyat les eleccions i ara resulta que hem de salvar-li la papereta als separatistes", ha manifestat.





Segons la seva opinió, l'actual situació de bloqueig es deu a "la maleïda llei electoral", que impedeix que la "majoria social" no independentista no tingui majoria al Parlament, ja que els separatistes, que sí que sumen una majoria, "estan embrancats entre ells i no es posen d'acord ".





Per això, ha instat aquests últims a formar un Govern "dins de la llei i de la Constitució", i ha afegit que mentre no ho facin així, Ciutadans donarà suport que se segueixi aplicant l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Pel que fa al candidat de Junts per Catalunya, l'expresident autonòmic Carles Puigdemont, Rivera ha dit que no es mereix que se segueixi parlant d'ell perquè "té cinc delictes a l'esquena", és un "pròfug de la Justícia" i viu en "un món paral·lel "mentre Catalunya segueix paralitzada.