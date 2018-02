'The Florida Project', un tèrbol refugi als afores de Disney World

Als afores de Disney World, en un motel anomenat Magic Castle, recobert d'una capa de pintura morada què es pot trobar? Tot sembla ideal, dolç, càlid com el clima de Florida. Un seeting tan edulcorat només fa presagiar que tot és tan fabulós com la vida d'un nen.





El nou film de Sean Baker, 'The Florida Project', fa un recorregut per aquests motels i botigues que estan a pocs quilòmetres del parc d'atraccions seguint la "carretera dels set nans". Allà viu Moonee, una petita noia que ensenya als nens nouvinguts tots els trucs per sobreviure en un lloc tan aparentment idíl·lic com decadent.





Moonee és una nena innocent, però repel·lent, contestona i malcriada per una mare tan infantil com ella. La petita serà l'encarregada d'ensenyar a la nova nena que arriba al motel Future Land qui són els seus veïns: "aquí viu un que va anar a la guerra i viu molta cervesa (...), aquí una dona que està casada amb Jesús, aquí un senyor a qui arresten molt ... ". Uns personatges que l'espectador mai coneixerà però que li situa entre tanta paret morada i establiments amb productes Disney.





Siguin Baker retrata els nens, com a la mare de Moonee, sense jutjar-los, només mostrant com aquest món infantil i somiat per Walt Disney, que era el Florida Project, ha acabat sent qualsevol cosa menys un lloc on viure una vida de conte.





La força de The Florida Project recau en el magnetisme d'aquests nens als quals la càmera segueix en els seus jocs i bretolades, contagiant a l'espectador d'aquesta (de vegades) innocent felicitat. I així, sense cap tipus de judici moral per part del director, un es troba amb aquesta cara de darrere de la postal en la qual ningú es fixa, aquests xinxes que hi ha darrere dels capçals del llit del motel, aquestes situacions que es succeeixen de portes a dins mentre altres gaudeixen de la piscina.





I és que aquest món de colors kitsch i infantil en què viuen els personatges no és més que la imatge d'una societat que vol seguir pensant que el món plantejat per les pel·lícules i els parcs de Disney és possible, quan no és més que un lloc on amagar-se de la realitat, un parany de colors i settings màgics que cauen a trossos davant el foc de la realitat, un refugi en la fantasia naïf tan màgic com irreal, un lloc al qual fugir per no enfrontar-se amb la realitat.