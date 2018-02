El 71% dels catalans, favorable a poder recórrer a l'eutanàsia en una malaltia terminal

El 71,3% dels catalans es declara favorable a "poder disposar de la seva vida i acabar amb ella quan ho cregui convenient" davant d'una malaltia que en un termini breu ha de conduir-lo a la mort, segons el segon baròmetre Òmnibus del Centre d' 'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) realitzada a 1.200 persones del 16 d'octubre al 9 de novembre.





En concret, el 38,4% es va declarar "molt d'acord" amb aquesta possibilitat, mentre que el 32,9% està 'd'acord', el 7,8% 'ni d'acord ni en desacord', el 9% 'en desacord', el 4,8% ' molt en desacord ', el 6,5%' no ho sap 'i el 0,7%' no contesta'.





Segons l'apartat de Salut, el 56,9% dels catalans no ha donat sang cap vegada a la vida, i aquests van respondre que els principals motius per no haver-ho fet són 'perquè no puc' (36,7%) i 'perquè no penso en això '(31,6%), mentre que el 16,7% ho descarta perquè té aprensió o por a les agulles, i el 5,9% per falta d'informació, entre d'altres.





Del 42,7% que sí ha donat sang, la majoria ho fa 'per solidaritat' (48%) i 'perquè cal "(40%), mentre que el 6,3% afirma que ho fa' per civisme 'i el 3,9% 'per tradició familiar'.





Sobre el procés de donació, el 41,6% es va declarar "totalment satisfet ', amb un 10 en una escala que parteix de 0, i ningú es va declarar 'gens satisfet '; el 63,3% dels catalans coneix el seu grup sanguini, i el 36,1% ho desconeix -el 0,6% no contesta-.





CÀNNABIS I VACUNES





El 45,9% dels enquestats va contestar afirmativament a la pregunta de si "regular els clubs socials de cànnabis podria disminuir els problemes associats a l'ús d'aquesta substància", davant la qual cosa el 38,9% es va declarar contrari a aquesta afirmació i el 14,7% 'no ho sap'.





El baròmetre també va preguntar per si "les vacunes són importants per evitar les infeccions", davant del que el 52,8% es van considerar 'molt d'acord'; el 35,7%, 'd'acord'; el 4,7%, 'ni d'acord ni en desacord'; el 5,4%, "en desacord", i l'1%, 'molt en desacord'.