L'economia catalana creixerà el 2,1% el 2018, segons BBVA Research

Christian Terribas i Miguel Cardoso (BBVA)





L'economia catalana es preveu que creixi el 2,1% durant aquest 2018 i el 2% el 2019, segons un informe presentat aquest dilluns per BBVA Research.





L'economista en cap per a Espanya de l'entitat, Miguel Cardoso, ha assenyalat que, després d'un creixement del 3% durant 2017, el PIB català es desaccelera durant aquest any per la incertesa que resulta del context polític actual i l'estancament de la demanda interna i del turisme, després dels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils (Tarragona) durant agost passat.





L'informe preveu que el creixement previst per 2018 i 2019 permetrà crear 136.000 llocs de treball i la taxa d'atur es reduirà fins al 9,6% a finals de l'any que ve, cosa que, si es compleixen les expectatives, "reafirmarà" sis anys d'expansió econòmica a Catalunya.