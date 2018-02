Junqueras descarta que Puigdemont pugui presidir des de Brussel·les

Junqueras reitera la seva confiança en Rovira





El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat la fórmula d'una Presidència de la Generalitat de Carles Puigdemont des de Bèlgica perquè "és obvi que l'Estat mai permetrà que sigui efectiva", i ha apuntat a la secretària general de la seva formació, Marta Rovira, com a possible candidata.





"És un gegant, una persona en la qual tots confiem", ha assegurat en una entrevista resposta per carta a 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco des de la presó d'Estremera, en la qual es troba en presó preventiva des de la tardor.





Preguntat per una possible candidatura de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, a la Presidència de la Generalitat, ha instat la diputada a intentar-ho, tot i que creu difícil que ho aconsegueixi "amb un discurs tan poc conciliador".





Considera que ell pot ser candidat vàlid a la Presidència perquè no ha perdut els seus drets com a diputat, però creu que no li correspon postular-se a la Generalitat, i no rebutja renunciar al seu escó si fos necessari: "Sempre he estat disposat a totes les renúncies en benefici del projecte col·lectiu".





Ha retret el president del Govern central, Mariano Rajoy, que no hagi volgut reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, qui l'hi va demanar per carta, i ha lamentat que no hi ha diàleg entre la Moncloa i l'independentisme "perquè el Govern espanyol ho defuig ".





Així mateix, rebutja l'argument del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que el manté a la presó perquè és polític "i deixa poc recorregut a la via jurídica", i li recorda que a les manifestacions independentistes no hi ha hagut violència.