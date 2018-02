El Suprem rebutja la recusació de Jordi Sànchez contra el magistrat de l'APM per extemporània

Els 'Jordis' segueixen a la presó





La Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem ha admès a tràmit l'incident de recusació presentat per l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, contra el magistrat de la Sala Segona Francisco Monterde per la seva pertinença a la conservadora Associació Professional de la Magistratura (APM) per extemporània.





L'advocat de Sànchez va presentar divendres passat un escrit demanant que s'apartés a aquest magistrat del tribunal que ha de resoldre els recursos interposats contra els actes dictats pel jutge que instrueix la causa relativa al procés sobiranista, Pablo Llarena.





El lletrat Jordi Pina va recórrer a l'article 219.10 de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i va al·legar que Monterde té un interès directe o indirecte en la condemna de l'expresident de l'ANC.





L'advocat ha explicat que el magistrat recusat és el vicepresident d'una associació que va emetre diversos missatges a Twitter manifestant un "obert rebuig" a la ideologia independentista i "prejudicis" contra Sànchez i altres investigat pel procés sobiranista.





Per la seva banda, els magistrats del Tribunal Suprem no donen la raó al número dos d'JxCat i han rebutjat de ple la seva petició.





Expliquen en una providència que, segons l'article 223 de LOPJ, la recusació s'ha de proposar tan aviat "com es tingui coneixement de la causa que es fon".





EL CÀRREC DEL MAGISTRAT RECUSAT ÉS DE DOMINI PÚBLIC





"En un altre cas, no s'admetrà a tràmit", assenyala la providència i afegeix que la normativa preveu rebutjar apartar un jutge "quan no es proposin en el termini de 10 dies des de la notificació de la primera resolució per la qual es conegui la identitat del jutge o magistrat a recusar ".





En segon lloc, es podrà admetre "quan es proposin, pendent ja en un procés, si la causa de recusació es coneix anteriorment al moment processal en què la recusació es proposi".





En aquest sentit, la Sala subratlla que la condició de Monterde com a vicepresident a l'APM és de "domini públic" i coneguda des de "fa diversos anys abans".





També que la composició de l'esmentat tribunal competent per estudiar els recursos que es presentin contra les actuacions de Llarena es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 30 de decembre del 2016.





Finalment, els magistrats destaquen que aquesta mateixa Sala d'Apel·lacions, de la qual és membre Monterde, ja ha resolt altre recurs en aquesta causa i li recorda que aquesta dada és "igualment conegut" per Sànchez, ja que es va adherir a ell.