CatEPC: Catalunya està "en suspens per guerres fratricides" entre JxCat i ERC

Alamany demana ja un candidat a la Presidència a la Generalitat





La portaveu de CatECP al Parlament, Elisenda Alamany, ha exigit a JxCat i ERC que proposin un candidat a presidir la Generalitat que possibiliti aixecar l'article 155 de la Constitució com més aviat: "Ens preocupa que Catalunya estigui en suspens per guerres fratricides de partits".





En una roda de premsa al Parlament, ha criticat aquest dilluns a les dues formacions perquè considera que la seva prioritat no és que Catalunya pugui "sortir de la situació millor i no pitjor".





"Davant una ofensiva repressiva del PP, demanem responsabilitat i valentia per sortir d'aquesta situació millor", i ha reiterat el seu rebuig a sortir de la situació amb un candidat com Carles Puigdemont (JxCat) dirigint Catalunya des de Bèlgica.





Al marge de les dificultats que pugui suposar estar al capdavant de la Generalitat des de l'estranger, Alamany no veu que la solució al conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya vagi a venir "de la mà d'un Govern simbòlic".





Ha instat les forces amb majoria per investir un president a assumir la "responsabilitat i la valentia" de fer-ho, perquè considera que Catalunya està sota repressió del Govern, amb gent a la presó.





Alamany ha reiterat la possibilitat que ERC i la CUP presenten un candidat, ja que sumen dos diputats més que JxCat (que té 34), i considera que els 36 diputats de republicans i 'cupaires' són igual de legítims perquè "també els ha escollit el poble ".





Preguntada per que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, pugui ser candidata -com ha dit el president republicà, Oriol Junqueras, aquest dilluns en una carta des de la presó de Estremera-, ha respost que els comuns només demanen un candidat "que pugui formar Govern ".





"Sabem que, si és el cas d'un candidat que està fora de Catalunya, serà impugnat i tindrem les institucions intervingudes", ha advertit.





Preguntada per si donarien suport a Rovira com a candidata, ha dit que no els ha arribat aquesta proposta ni de cap altre nom al marge de Puigdemont: "Aquesta opció no està sobre la taula ara mateix. Si arriba l'opció d'un nou escenari, el valorarem en el seu moment ".





ELSA ARTADI CANDIDATA





Ha recordat que tant ERC com la CUP es van presentar a les eleccions amb la intenció de restituir al Govern cessat, és a dir, de fer pujar de nou a Puigdemont a la Presidència, però ara, "veient que no va si pot ser", haurien de plantejar- un altre candidat.





Alamany també ha reiterat, a preguntes dels periodistes, que no no donaran suport a un candidat de JxCat, encara que no sigui Puigdemont, perquè no plantegen un "horitzó de país amb esperances ni il·lusió" per als catalans.





"Pretenen un país independent de l'Estat però molt depenent de l'FMI, que està ben representat per la deixebla d'Andreu Mas-Colell, protagonista de les retallades més grans de tot Europa", ha dit en referència a la portaveu de JxCat al Parlament, Elsa Artadi.