L'Aeroport de Girona, quarta pista del Prat

El ministre Íñigo de la Serna anuncia noves inversions





El Govern preveu invertir 1.929 milions d'euros fins 2026 per ampliar l'Aeroport de Barcelona, amb l'estimació d'assolir els 70 milions de passatgers l'any -respecte dels 47 actuals- i ampliar també el de Girona, perquè es converteixin en un "únic sistema aeroportuari", de tal manera que l'aeròdrom gironí es convertiria en una quarta pista del Prat.



Així ho ha explicat aquest dilluns el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en la presentació del Pla Director de l'Aeroport de Barcelona-el Prat per al període 2017-2026, en què es planteja el seu escenari de futur i les seves previsions de creixement .





El pla contempla construir una terminal satèl·lit a la T1 del Prat focalitzada en vols intercontinentals; a Girona es preveu una nova estació de tren d'alta velocitat entre l'aeroport i el centre de Barcelona, i entre els dos aeroports; i també s'ampliaran la terminal de passatgers i la plataforma per estacionar avions.





L'objectiu del Govern central és que es pugui utilitzar l'Aeroport de Girona com a part del mateix sistema aeroportuari que Barcelona, "de manera que sigui absolutament viable que determinades companyies puguin operar a Girona com si d'una nova pista de l'Aeroport del Prat es tractés".





DUES FASES D'INVERSIÓ FINS AL 2026









En tots dos casos s'han fixat dos períodes d'inversió: un de 2017 a 2021, amb les inversions ja definides en l'actual Document de Regulació Aeroportuària (Dora), i un altre de 2022 a 2026.





A Barcelona, per a la primera fase s'estima invertir 521 milions (sense IVA): 191 d'actuacions associades al Dora -remodelació del dic sud de la T1 i la plataforma d'estacionament d'avions associada i ampliació de la superfície construïda de l'actual terminal-; i altres 330 (400 amb IVA) per connectar per tren la T1 amb el centre de Barcelona -connectarà les dues terminals i amb la R2 de Rodalies-.





Per a la segona fase es preveu invertir 690 milions, que inclouen 200 per a una nova terminal satèl·lit de la T1 amb 17 passarelles d'estacionament per a avions de gran grandària, i també es construirà un "element de connexió" entre les dues terminals (255 milions) para passatgers i equipatges, així com un nou edifici d'aparcament al costat de la T1.





Fora d'aquesta inversió pròpiament en l'aeroport, es preveu un pla de desenvolupament immobiliari en el seu entorn per construir un pol logístic i empresarial, especialment vinculat al comerç digital, al voltant de la infraestructura aeroportuària.





GIRONA









En el cas de Girona, es preveu una inversió total de 383 milions d'euros, la majoria dels quals (360) en el període 2022-2026, que inclou l'ampliació de la terminal de passatgers en 60.000 nous metres quadrats i de la plataforma per a estacionament d'avions en 52.000 nous metres quadrats.





Així mateix, es preveu construir una estació d'alta velocitat a uns 500 metres de la terminal, pel que s'invertiran 55 milions, amb la finalitat d'oferir dos serveis: aprofitar els serveis d'AVE que estan en marxa i també "com a llançadora" des del centre de Barcelona, connectant-ho en 40 minuts amb l'Aeroport de Girona.