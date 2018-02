La Generalitat expedienta l'organització d'un congrés sobre càncer a Barcelona

Cartell del Congrés expedientat





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha obert un expedient sancionador a l'organització d'un congrés celebrat al gener a Barcelona, que el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Comb) va denunciar i va titllar de pseudocientífic en considerar que qüestionava l'honestedat dels metges.





Salut va realitzar actuacions d'inspecció en el congrés, amb el títol 'Un món sense càncer. El que el teu metge NO t'està explicant 'i que va tenir lloc el 13 de gener en un hotel de Barcelona, ha explicat aquest dilluns en un comunicat.





L'expedient es concreta amb la imposició d'una sanció econòmica perquè durant l'acte es va fer "publicitat i/o promoció comercial" de productes, materials, substàncies i mètodes que s'anuncien o presenten com a útils per al diagnòstic, la prevenció o tractament de malalties o desenvolupaments fisiològics, com aprimament, modificació de l'estat físic o psicològic, restauració, correcció o modificació de funcions orgàniques o altres preteses finalitats sanitàries.





Salut assenyala que per a aquest tipus d'actes, de considerable ressò social, s'actuarà d'acord amb els presumptes perjudicis sanitaris que es puguin ocasionar per la informació facilitada sobre les malalties oncològiques, que podrien generar confusió i engany entre els ciutadans, així com generar presumptes falses expectatives sobre tractaments i pronòstics, i impedir que els pacients puguin rebre tractaments adequats, indicats i eficaços, o fins i tot que pugui suposar l'abandonament del tractament prescrit.





En aquest sentit, Salut crearà una comissió d'experts per avaluar la difusió d'esdeveniments sobre el tractament de pacients amb malalties greus amb teràpies alternatives sense suficiència evidència científica.





La comissió estarà formada, entre altres, per representants de diferents àrees de la Conselleria de Salut, de l'Agència Catalana de Consum i de diferents col·legis professionals, i Salut també reforçarà les actuacions preventives en aquest àmbit, per evitar futures jornades com aquesta.