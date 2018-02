Recordar la sensació de la pluja

Ja vam parlar que estem vivint una revolució digital equiparable a les revolucions industrials del passat. També tenim molt present que la nostra vida quotidiana es digitalitza, o el que és el mateix, que cada vegada li dediquem més temps als mons virtuals paral·lels que ens ofereixen les pantalles. Des de la comunicació gairebé permanent amb altres a través de les xarxes socials o les aplicacions de missatgeria, fins a les formes d'oci portables, ja siguin natives digitals, com els videojocs, o immigrants, com el cinema, la música i la televisió, que ara consumim en xarxa des de qualsevol dispositiu; tota aquesta activitat ens allunya del món analògic i ens fa habitar cada vegada més en el ciberespai.





Quan parlem de la necessitat que el ciutadà o el treballador adquireixi o ampliï les seves competències digitals, implícitament estem condemnant la dimensió analògica de les persones. Entre línies critiquem que tal o qual persona o col·lectiu no és prou digital per habitar aquest nou món que neix. I, no obstant això, la nostra vida analògica, la real, la que no està construïda a base d'uns i zeros, segueix sent la que ens fa humans.





Resulta paradoxal que una part important dels fills dels empleats de les grans empreses tecnològiques de Silicon Valley estudiï en col·legis sense ordinadors ni dispositius electrònics, i en canvi, ho faci amb paper, guix, llapis i materials bàsics com úniques eines. Per contra, els sistemes educatius públics de tot el món porten dècades introduint aparells a les aules.





Què porta al fet que les persones que dissenyen algorismes i aplicacions per a Google, eBay o Apple no vulguin que l'educació dels seus fills inclogui la informàtica fins als tretze anys? Principalment, la creença que l'ús d'ordinadors inhibeix el pensament creatiu, el moviment, la interacció humana i la capacitat d'atenció.





La defensa de l'analògic va ser un tema que va sorgir en el debat que va tenir lloc entre la sociòloga Belén Barreiro i José Mª Lassalle, actual secretari d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, el passat novembre a l' Espai Fundació Telefónica dins del cicle de conferències Tech & Society .





Barreiro va explicar en aquesta ocasió que els estudis demostren que les persones més digitals són, curiosament, les que més es refugien en activitats analògiques, com pot ser el compondre puzles, escriure, tocar instruments o fer mitja. Segons la seva opinió, els avenços de la digitalització i la robotització no alteren el fet que la relació que tenim amb la tecnologia és una relació que establim des de la nostra posició com a éssers humans, de manera que sempre manifestarem característiques humanes, com la intel·ligència, la creativitat, l'empatia o la confiança en l'altre. És per això que els sistemes educatius s'han de centrar en educar, alguna cosa diferent d'ensenyar a programar ordinadors, que consisteix a aprendre a entendre, analitzar, contrastar i debatre la informació i, en suma, a aprendre a raonar.





José Mª Lassalle, per la seva banda, considera que les identitats virtuals i les idees tecnològiques ens estan atrapant les pantalles i fent que ens relacionem amb l'entorn estrictament a través d'una humanitat que és purament virtual. Des del seu punt de vista, l'analògic no és res dolent, sinó tot el contrari: és el que ens connecta amb l'antropologia, amb la cultura i amb la poesia.





Defensa fins i tot que el conjunt dels drets digitals dels ciutadans hauria d'incloure el dret a seguir sent analògics, és a dir, l'opció de poder seguir vertebrant la nostra ciutadania com a éssers desconnectats del món digital.





En una línia de pensament similar, el filòsof nord-coreà Byung-Chul Han, que recentment ha impartit una conferència al CCCB de Barcelona, carrega amb virulència contra la comunicació digital, ja que considera que reemplaça les relacions humanes per connexions i que redueix el nostre ventall de sentits a un de sol, la vista. Per a ell, el món digital és l'abolició de la realitat, atès que el digital -a diferència del "real" - "no pesa, no fa olor, no oposa resistència, passes un dit i ja està". Hem estat privats dels colors, les olors, les textures i les sensacions.





Esperem que el donar-li progressivament l'esquena a la realitat física no faci complir-se la terrible profecia de Jim Morrison, poeta i cantant de la banda The Doors, quan va escriure: "Pot ser que arribi el dia en què acudirem a teatres meteorològics per recordar la sensació de la pluja ".