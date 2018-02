Llibertat per al detingut per la mort de la seva dona a Torredembarra (Tarragona)

La jutgessa de Violència del Vendrell (Tarragona) ha acordat la posada en llibertat sense mesures cautelars per a l'home detingut per la mort per un tret d'una dona dissabte a Torredembarra.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, la jutgessa ha pres declaració a l'home, a qui s'investiga per homicidi per imprudència i tinença il·lícita d'armes, i ha decidit posar-lo en llibertat.





La dona de l'investigat va quedar ferida pel tret d'una pistola i va morir a l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) després de passar per l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.





Els Mossos d'Esquadra van comprovar que l'arma no està registrada, davant el que l'home va argumentar que es tractava d'una herència familiar, i va explicar que el tret es va produir de forma accidental quan la netejaven.





Els treballs policials apuntes al fet que es podria tractar efectivament d'una mort accidental, encara que la investigació continua oberta.