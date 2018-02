Puigdemont avisa PP, PSOE i Cs que "els acabaran passant pacíficament per sobre"

Puigdemont segueix a Brussel·les





El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertit aquest dilluns PP, PSOE i CS que els ciutadans "els acabaran passant pacíficament per sobre", en una entrada al seu compte de Twitter.





"Orgullosos carcellers de la democràcia, garants de la persecució jurídica i mediàtica, de la violència verbal i policial. Portaveus de l'immobilisme feudal-35. Quina por teniu als ciutadans lliures! I malgrat tot el que feu us acabessin passant pacíficament per sobre", ha dit.









I s'adjunta quatre notícies: Albert Rivera (Cs) dient que defensarà el 155 fins que hi hagi un Govern legal; el portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, afirmant que no tindrà contemplacions amb Puigdemont; José Bono (PSOE) defensant la unitat d'Espanya, i José Manuel Villegas (Cs) dient que hi hauria més referèndums de no ser pel seu partit.