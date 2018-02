ERC aposta per garantir la legitimitat de Puigdemont i alhora tenir un govern efectiu

Sabrià demana un acord global amb JxCat.





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha demanat a JxCat que, per desencallar la investidura, negociï un "acord global" que inclogui diversos punts, en comptes d'impulsar iniciatives individuals com la de divendres de reformar la Llei de la Presidència de la Generalitat .





Sabrià ha explicat que aquest acord global ha de tenir quatre àmbits: celebrar un debat d'investidura a Catalunya que sigui efectiu; reconèixer la "legitimitat" de Puigdemont; un pla de legislatura, i un acord sobre la composició del Govern.





Així, ERC entén que el moviment de divendres de JxCat, que va presentar sola una reforma de la Llei de la Presidència per investir Puigdemont a distància, no contribueixen a anar en aquesta direcció: "Els posicionaments parcials els respectem però no sumen".





JxCat presentar la llei divendres i la Mesa del Parlament haurà de decidir pròximament si l'admet a tràmit: en l'òrgan rector de la Cambra, el vot dels dos membres d'ERC -Roger Torrent i Alba Verges- serà clau per decidir si la iniciativa es tramita.





Sabrià ha declinat pronunciar-se sobre si el partit acceptarà o no que la llei iniciï el seu recorregut al Parlament: "No sé dir en quin punt exacte es troba -la tramitació-. Hi ha algunes parts que són tècniques que no sé resoldre ara mateix. Abans o després de la Taula podrem donar la nostra opinió ".





A principis de la setmana passada ja es va saber que JxCat volia reformar la Llei de la Presidència com a mecanisme per investir Puigdemont a distància -una cosa que el Tribunal Constitucional rebutjat, i ERC va transmetre que veuen difícilment viable la reforma, malgrat la qual cosa JxCat la va presentar divendres.





Sabrià ha conclòs que no es tanquen a negociar la reforma de la Llei de la Presidència, però demana que sigui un dels punts que "ha d'estar dins de l'acord global".





L'ACORD ÉS POSSIBLE





Malgrat tot, Sabrià confia que l'acord amb JxCat és possible, encara que no vol entrar en terminis: "Treballem i treballarem incansablement perquè es pugui arribar a un acord. No defallirem en cap moment en la recerca d'un acord global".





JxCat i ERC es mostren d'acord a impulsar una proposta de resolució al Parlament per defensar la "legitimitat" de Puigdemont, però discrepen en el ple d'investidura: JxCat vol intentar una debat amb Puigdemont, i ERC veu llacunes en aquesta proposta.





Sabrià ha resumit que ERC vol "garantir la legitimitat de Puigdemont i, alhora, tenir un govern efectiu", i ha conclòs que veu possible les dues coses sense renunciar a que el cap de files de JxCat sigui el candidat a la Presidència de la Generalitat.